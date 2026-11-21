- La funcionaria que trabajaba en la Gobernación desde 2019 ocupará una de las cinco bancas del máximo órgano judicial. El nombramiento fue aprobado por el oficialismo en una sesión cuestionada por la oposición.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 16:33hs.

La Legislatura formoseña aprobó la incorporación de Grisel Mabel Insfrán, sobrina del gobernador Gildo Insfrán, como nueva integrante del máximo órgano judicial de la provincia. La designación obtuvo 22 votos a favor y siete en contra, en una sesión en la que el oficialismo avanzó con el tratamiento del pliego sobre tablas, sin un debate previo en comisión. La decisión generó cuestionamientos de la oposición por el vínculo familiar y sus implicancias para la independencia judicial.

La nueva integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se desempeñaba desde 2019 como secretaria Legal y Técnica de la Gobernación, dentro de la estructura administrativa que conduce su tío. Además, durante 2025 participó como convencional constituyente en la reforma de la Constitución provincial, que modificó las condiciones para la reelección del mandatario.

Con esta designación, el máximo tribunal de Formosa completó su integración de cinco miembros. La incorporación de una familiar del gobernador abrió una nueva controversia sobre la relación entre el poder político y la Justicia en una provincia gobernada por Insfrán de manera ininterrumpida desde 1995.

Cuestionamientos por el parentesco y el procedimiento

Uno de los principales cuestionamientos provino de la diputada radical Agostina Villaggi, quien objetó tanto el vínculo familiar de la designada con el gobernador como la rapidez con la que se resolvió su nombramiento. La legisladora sostuvo que el tratamiento sobre tablas impidió una discusión más amplia sobre los antecedentes y las condiciones de independencia que debería reunir una integrante del máximo tribunal.

Villaggi aclaró que sus críticas no estaban dirigidas a la formación profesional de Insfrán, sino a las implicancias institucionales de incorporar a una familiar del titular del Poder Ejecutivo al organismo encargado de resolver las principales controversias judiciales de la provincia.

También Gabriela Neme, referente de la oposición formoseña, cuestionó la decisión y vinculó el nombramiento con la situación política y judicial que atraviesa el gobernador. Por su parte, el senador nacional Francisco Paoltroni calificó la aprobación como un "atropello institucional" y cuestionó que el pliego se resolviera sin un tratamiento previo.

Desde el oficialismo, el diputado Agustín Samaniego defendió la postulación y rechazó que el parentesco constituya por sí mismo un impedimento para acceder a un cargo público. Sostuvo que la trayectoria, la preparación y los antecedentes profesionales deben ser los criterios para evaluar a una persona, independientemente de sus relaciones familiares.

La designación en medio de la disputa por la reelección

El nombramiento también se produce en un contexto de tensión institucional por el futuro político de Insfrán. El gobernador lleva más de tres décadas al frente de Formosa y enfrenta un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cláusula constitucional que podría habilitarlo a competir por otro mandato en 2027.

En diciembre de 2024, el máximo tribunal nacional declaró su competencia para intervenir en la causa que cuestiona las condiciones de reelección del mandatario. Posteriormente, la reforma constitucional impulsada en Formosa eliminó la posibilidad de reelecciones indefinidas, pero incorporó una disposición transitoria que considera el período 2023-2027 como el primero bajo las nuevas reglas. De esa manera, Insfrán podría presentarse nuevamente para gobernar entre 2027 y 2031.

La oposición impugnó esa cláusula y aguarda una resolución de la Corte Suprema. En ese escenario, la incorporación de la sobrina del gobernador al Superior Tribunal sumó otro foco de discusión sobre la autonomía de las instituciones provinciales y los vínculos entre los distintos poderes del Estado.

La nueva ministra prestará juramento el martes 24 de noviembre a las 18, en el edificio de Tribunales de Formosa. Con su incorporación, el tribunal quedará integrado por Claudia María Fernández, Ariel Coll, Guillermo Alucín, Marcos Quinteros y la flamante integrante.