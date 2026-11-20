El Concejo Deliberante sancionó el cálculo de recursos para 2027 por mayoría, luego de un debate en el que se presentaron dos dictámenes con posiciones contrapuestas. Además, los ediles aprobaron por unanimidad un nuevo pedido de reparación integral de la ruta nacional 14, con especial atención al tramo del kilómetro 751.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 18:00hs.

El Concejo Deliberante de Santo Tomé aprobó el Presupuesto General y Cálculo de Recursos para 2027, que asciende a $17.618.766.076. La votación se realizó este jueves 19 de noviembre, después de un debate entre dos dictámenes que plantearon diferencias sobre la composición de los recursos y la previsión de gastos salariales del municipio.

En la misma sesión ordinaria, los concejales también aprobaron por unanimidad una resolución para reiterar el reclamo ante el Gobierno nacional por la reparación urgente de la ruta nacional 14, debido al deterioro de la calzada y los riesgos que representa para quienes circulan por ese corredor vial.

Un presupuesto con dos dictámenes contrapuestos

El proyecto presupuestario llegó al recinto con dos posiciones diferentes. Uno de los dictámenes consideró que la propuesta cumplía con los requisitos establecidos por la Carta Orgánica Municipal y las pautas macrofiscales nacionales y provinciales, además de contemplar los lineamientos técnicos necesarios para su aprobación. Por ese motivo, recomendó acompañar el expediente sin modificaciones.

La postura contraria planteó observaciones sobre la información presentada. Entre ellas, señaló diferencias en la exposición de los recursos de origen nacional, ya que el anexo presupuestario incluía partidas correspondientes a la Coparticipación Federal, el programa PAMI y el programa de Asistencia en Seguridad Vial, mientras que otro apartado mencionaba un monto de fondos nacionales sin detallar el tratamiento de los demás conceptos.

También cuestionó la previsión de un incremento salarial del 30%, debido a que el proyecto no incorporaba una proyección detallada de la planta de trabajadores municipales. Según ese dictamen, faltaban precisiones sobre la cantidad de agentes por área, las modalidades de contratación, los cargos vacantes y el impacto financiero que tendría la actualización salarial durante todo el año.

Pese a las observaciones, el proyecto fue aprobado por mayoría y quedó establecido el presupuesto municipal para el próximo ejercicio.

Nuevo reclamo por el estado de la ruta 14

Otro de los puntos centrales de la sesión fue la aprobación unánime de una resolución que vuelve a exigir la reparación integral y urgente de la ruta nacional 14, especialmente en los sectores que conectan Santo Tomé con localidades vecinas.

La iniciativa ratifica los términos de la Resolución 91/2025 y vuelve a solicitar al Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, que intervenga sobre el corredor. Entre los sectores señalados se encuentra el kilómetro 751, donde también se reclama una intervención prioritaria.

Los concejales fundamentaron el pedido en el deterioro de la calzada y los reiterados siniestros viales registrados en la zona, algunos de ellos con consecuencias fatales para habitantes de Santo Tomé y otras localidades de la región.

El planteo no se limita a la reparación de los baches. También solicita repavimentar los tramos que lo necesiten, acondicionar y mantener las banquinas, renovar la señalización horizontal y vertical, mejorar la iluminación en los sectores correspondientes y ejecutar obras complementarias para reducir los riesgos de circulación.

Además, la resolución exige que las autoridades nacionales informen cuáles son las intervenciones previstas, los plazos estimados de ejecución y las medidas de mantenimiento y prevención que se aplicarán.

El reclamo será remitido al Departamento Ejecutivo Municipal, al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a la Dirección Nacional de Vialidad, a los legisladores nacionales por Corrientes y a los intendentes de las localidades vecinas involucradas, con una invitación a sumarse al pedido.