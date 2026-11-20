La edición 2026 se realizará el 27 y 28 de noviembre y marcará un nuevo capítulo para una celebración que busca proyectar la identidad correntina hacia toda la región.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 16:28hs.

Gobernador Virasoro presentó oficialmente la Fiesta Nacional del Mate y la Amistad 2026, una celebración que este año tendrá un reconocimiento especial al alcanzar por primera vez la categoría nacional. El encuentro se desarrollará el 27 y 28 de noviembre en el predio de la Liga Virasoreña de Fútbol, con actividades destinadas a reunir a vecinos y visitantes de distintas localidades.

La presentación se realizó en el Salón Verde y contó con la participación de la viceintendente Julieta Canoniero; el subsecretario de Turismo de Corrientes, Augusto Costaguta; la senadora provincial Carlota Carballo; concejales y funcionarios municipales, además de la actual Reina Provincial del Mate y la Amistad.

Una fiesta que amplía su alcance

El reconocimiento como fiesta nacional representa un nuevo paso para una celebración que busca poner en valor las costumbres y la identidad de Virasoro. La propuesta también apunta a fortalecer los vínculos culturales y turísticos con otras localidades de Corrientes y de la región.

Durante las dos jornadas habrá música, expresiones culturales y actividades vinculadas con las tradiciones que forman parte de la vida social de la comunidad. El mate, como elemento característico de la cultura regional, será el eje de una convocatoria que también reivindica la amistad y los encuentros compartidos.

Con esta nueva categoría, Virasoro se prepara para recibir a visitantes en una celebración que busca trascender las fronteras locales y posicionarse dentro del calendario de fiestas populares del país.

La Fiesta Nacional del Mate y la Amistad tendrá lugar el viernes 27 y sábado 28 de noviembre, en el predio de la Liga Virasoreña de Fútbol.