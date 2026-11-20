La empresa con sede en Gobernador Virasoro alertó sobre una convocatoria de empleo fraudulenta que circula por distintos canales. Los responsables solicitan currículums, datos personales e incluso transferencias de dinero. La firma aclaró cuáles son sus vías oficiales de contacto.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 16:00hs.

La empresa Las Marías, de Gobernador Virasoro, advirtió sobre una falsa convocatoria laboral que utiliza su nombre para engañar a personas interesadas en conseguir trabajo. Según informó la firma, los responsables de la maniobra se contactan con potenciales postulantes y les solicitan información personal, currículums y transferencias de dinero.

A través de un comunicado, la compañía aclaró que no tiene vinculación con esa búsqueda de personal y pidió extremar las precauciones ante mensajes, llamadas y publicaciones que ofrecen supuestos puestos laborales en su nombre.

Los datos que hay que tener en cuenta para evitar la estafa

La empresa advirtió específicamente que no se deben enviar currículums al correo rrhh.lasmariasoficial@gmail.com, ya que esa dirección no pertenece a la compañía. También pidió no responder mensajes ni llamadas provenientes de los números 3756446161 y 3756446476.

Además, alertó sobre un pedido de transferencias a una cuenta identificada con el alias admin.gestion2026, que tampoco tiene relación con los procesos de selección de la firma.

Desde Las Marías remarcaron que el único correo electrónico habilitado para recibir postulaciones es empleos@lasmarias.com.ar y que las búsquedas laborales se canalizan exclusivamente por medios oficiales.

Por último, recordaron que ninguna empresa legítima solicita dinero a cambio de acceder a un puesto de trabajo y recomendaron no compartir información personal ni realizar pagos ante este tipo de ofrecimientos.