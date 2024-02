Vino como turista, le agarró la pandemia y decidió quedarse

domingo 04 de febrero de 2024 | 6:05hs.

Daisy Núñez (62) es oriunda de Caracas, Venezuela. De profesión farmacéutica, un día decidió visitar la Argentina como turista y, pandemia de por medio, resolvió finalmente quedarse en este país que hizo su hogar. Luego de varios trámites y papeleos, ya cuenta con un DNI argentino. “Un día vine de visita, a ver a mi hijo que hacía dos años que estaba en Argentina; en ese tiempo, tenía que haber vuelto, pero me dieron una prórroga con una penalización porque justo me agarró la pandemia”. En ese período, afirmó: “Quedé fascinada por la vegetación, la tranquilidad, la gente”.

En Venezuela dejó familia, trabajo, casa, pero decidió quedarse en Argentina, que le abrió los brazos en cuanto a lo laboral y su hijo que está ya hace varios años en este país, trabaja en el área de comunicaciones de una empresa de internet. Cuando iba a regresar a Venezuela no pudo hacerlo por la pandemia, los aeropuertos estaban cerrados y allí empezó a organizar su vida en Misiones. Su familia le sugirió que se quedara porque todo estaba complicado por el Covid-19. “Iba a estar dos meses en Argentina de turista. Trabajaba en una farmacia, en la parte de laboratorio, soy pensionada y al venir acá, pedí que un familiar pueda cobrar mi pensión mientras, porque también me cuidaban la casa. Pero finalmente me quedé en la Argentina”, relató.

Durante la pandemia ayudó a una farmacia de Eldorado a la elaboración de alcohol en gel, lo que la mantenía ocupada y le permitió obtener un pequeño sueldo para poder subsistir. Su principal objetivo, siempre fue hacer trabajo social y ayudar a la gente. En la actualidad trabaja hace aproximadamente un año en el hogar de ancianos San Roque, de Montecarlo, acompañando a los abuelos a que se sientan mejor. “Laboralmente estaba mejor que allá, porque allá como que era muy automática, rutinaria. Acá tenía cosas nuevas y es lindo poder aportar en lo que uno sabe. Cuando mejoró lo del Covid, quedé trabajando en Eldorado. Era una época de servir, de ayudar, estaban muy arraigados los miedos por el virus, para ayudar tengo esa parte de sanación, de conversar con la gente, tratar de contenerla. Me sugirieron ir al hogar, como quería hacer trabajo voluntario, y finalmente me llamaron del hogar”, relató la venezolana.

No sólo ayuda en la organización y control de los medicamentos de los ancianos, en conjunto con la médica que atiende en el hogar, también los contiene, los escucha, pasa tiempo con ellos y por las tardes, algunas veces sigue trabajando en una farmacia de Eldorado brindando asesoramiento.

“Estoy súper adaptada, esto para mí es un paraíso, convivir con la naturaleza... Anhelaba esto. Creo que hice un intercambio con la gente acá, ellos aprendieron conmigo y yo aprendí mucho de la gente acá y eso es lo que me fascina. Hay una puerta abierta si quiero volver a Venezuela. Vengo de un país donde también hay inmigrantes de distintos países”.

Informe de domingo

