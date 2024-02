“Argentina es un país históricamente receptor de migrantes europeos y regionales hace más de un siglo”

domingo 04 de febrero de 2024 | 6:05hs.

De acuerdo con los resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 con respecto a migraciones internacionales se refleja una actualización de la Argentina que exterioriza una tendencia inmigratoria decreciente que se inició décadas atrás. En este sentido, a principios del siglo XX, la población extranjera representaba cerca de un tercio de la población total. Desde entonces, su participación fue descendiendo y el Censo 2022 ratificó los bajos valores que caracterizan al tercer milenio. Desde el 2010 hasta el 2022 cayó la inmigración del 4,5 al 4,2%. Además, el informe del Indec muestra que cayó la migración europea y creció la de países limítrofes con Argentina.

Brasileños también fueron pioneros en el crecimiento de Misiones. Foto: Natalia. Guerrero

En este contexto, El Territorio dialogó con Mariana Winikor Wagner, doctora en Antropología Social recibida de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), socióloga recibida de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Conicet. “Argentina es un país históricamente receptor de migrantes internacionales. Hay más de un siglo de migraciones tanto de ultramar como regionales que llevaron a la Argentina a este lugar. Si bien el informe del último censo indica una declinación, Argentina sigue siendo un país de migrantes”, explicó la especialista en la temática.

¿A qué se debe la caída de estos movimientos migratorios? ¿En qué condiciones están estos migrantes que vienen hoy a la Argentina? En un principio se le daban tierras porque casi no había población, esta situación cambió. Es decir, ¿cómo recibe en la actualidad el país a estos movimientos?

Argentina sigue siendo un país elegido por los migrantes, si bien las condiciones de llegada y las razones por las cuales la población que llega al país se modificaron. Las primeras migraciones se dieron porque Europa estaba en guerra, en crisis económica y había extremas condiciones de pobreza y desigualdad. Ahora las condiciones son distintas. Una misma situación se da con las migraciones limítrofes, que siempre sucedieron, pero estaban invisibilizadas con las migraciones europeas. Misiones tiene sus límites políticos con fronteras internacionales. En un principio estaba la Ley de Tierras y Colonización, por la que a las familias que llegaban se les asignaba un pedazo de tierra y a cambio tenían que trabajar la tierra y ponerla en condiciones. Actualmente esto no sucede. Existe una Ley Migratoria avanzada donde la migración es un derecho humano fundamental y a la población migrante se le brinda muchos derechos como educación pública, salud pública, y esto hace atractivo al país. Mientras que en otros países, un argentino tiene muchas dificultades de inserción y difícil acceso a derechos.

La tendencia declinante no nativa disminuyó sobre migrantes europeos y se acrecentó en migrantes de países limítrofes, ¿Por qué se da este fenómeno? Además de los conflictos bélicos, ¿qué otro factor influye para que el migrante elija vivir en Argentina?

Las migraciones limítrofes existieron siempre, pero estaban invisibilizadas. Se confundían mucho con la población nativa argentina. El declinaje se da en la migración de europeos en relación de cómo se mantuvo la migración limítrofe o regional. Los europeos en la actualidad no tienen la necesidad de emigrar a otros lados porque su realidad mejoró a comparación de la época de crisis y guerras que vivían en el siglo pasado. Los fenómenos migratorios se dan por la posibilidad de acceso a derechos básicos como la salud, la educación, y el trabajo en otro país. En Argentina el campo laboral es amplio, suele ser informal, pero se mueve para los migrantes en algunos nichos laborales que el argentino no elige para trabajar. Esto se suma a la salud y educación pública de calidad. Hay poblaciones migrantes que llegan exclusivamente a estudiar en las universidades públicas, ya sea para la educación terciaria, universitaria o para realizar posgrados.

Argentina es un país completamente libre con leyes avanzadas, como el derecho a la identidad de género, derecho al matrimonio igualitario, entre otras cuestiones que contribuyen a que la población no nativa que llegue al país pueda vivir libremente.

¿Cómo recibe Argentina a estos migrantes en la actualidad? ¿La población se adapta fácilmente en contextos de salud, educación, trabajos, habitacional?

La Ley de Migraciones 25.871 sancionada en el 2004 contempla las migraciones dentro de los derechos humanos lo cual le da un montón de derechos y obligaciones a los extranjeros que buscan residir en Argentina. A su vez, regula las condiciones en las que la población migrante vive y puede estar dentro de nuestro país. Se le otorgan derechos al igual que la población nativa y esto hace que los migrantes se sientan como en casa. Además contempla la reunificación familiar como derecho: si hay una familia que está en una situación de vulnerabilidad porque está segregada; familiares que están viviendo de forma separada en distintos países, porque hay alguna situación política que no permite que se reúnan u circunstancia similar. Esta ley permite y posibilita que llegue a la Argentina el resto de la familia que está a la espera de reunificarse.

¿Qué características tiene Argentina qué hace que los migrantes se sientan como en casa? Misiones tiene un crisol de razas, muchos inmigrantes fueron pioneros en pueblos que hoy forman parte de la tierra colorada. ¿Esto atrae a que otros migrantes vengan?

Misiones en este sentido fue una de las provincias más beneficiadas por la Ley de Tierras, Inmigración y Colonización que concibió Avellaneda en 1875. A la tierra colorada llegaron muchas familias con ánimo de trabajar el suelo que le asignaron para trabajar y producir yerba mate, té, entre otras producciones. Hubo una gran recepción de migrantes en el contexto de esta política. Llegaron aquí muchos inmigrantes europeos, sin embargo, la población paraguaya o brasileña -que limitan con nuestra provincia- siempre estuvo. Cuando se habla de los colonos pioneros de Misiones no se tiene en cuenta a la población migrante limítrofe que no fue beneficiada por los otorgamientos de tierra. No obstante, fueron mano de obra fundamental para llevar adelante y hacer crecer a Misiones.

Por otro lado, la idea de crisol de razas admite la existencia de razas y alude a un concepto biológico. No hay razas puras y este pensamiento entró en decadencia hace muchas décadas. Actualmente el crisol de razas admite la creencia de la sociedad compuesta por múltiples orígenes que conviven en términos de cierta armonía y sin conflictividad social. Esto no es así del todo porque si bien Argentina es reconocida por recepcionar migrantes, muchas veces existe una tolerancia diferencial de acuerdo al origen de la población extranjera que se divide entre los buenos migrantes y malos migrantes. La idea de crisol de razas no permite visibilizar esta situación, por lo que considero que no es adecuado hablar de crisol de razas porque invisibiliza los conflictos de clase, de etnia, de género. Siempre hubo una visión armoniosa para recibir migrantes europeos y no así con la recepción de migrantes de países limítrofes o regionales. Argentina es un país integrador que recibió siempre a sus migrantes, pero esto no significa que sea igualmente tolerante a todas las migraciones.

Por otra parte, Misiones tiene una población heterogénea con orígenes diversos con población limítrofe regional hasta población migrante de ultramar. Esta composición hace que lleguen migrantes de otros sitios por familia emparentada con sentidos migrantes y pioneros. Misiones tiene un lugar estratégico geográficamente y hay posibilidades. Por último, en los libros y en la historia de Misiones se destaca a los pioneros europeos pero también hay que mencionar a los pioneros locales, nativos de origen criollo y las comunidades mbya guaraníes de países limítrofes.

Hice mi tesis doctoral en El Soberbio y producto de la investigación escribí un libro que se llama ‘Mis orígenes’, destinado a infancias y estudiantes del nivel medio. Cuenta la historia y visibiliza la situación de los primeros pioneros brasileños criollos y mbya guaraníes que ya estaban en Misiones o llegaron en ciertas circunstancias y formaron parte de lo que hoy es la tierra colorada.

Misiones se encuentra en el octavo lugar en cuanto a recibir migrantes. ¿Cuáles son los factores que hacen que siendo una provincia chica sea elegida por los extranjeros? ¿Tiene que ver que limite con varios países? ¿Influye la educación pública y la oferta académica?

Sí, influye que la mayoría de sus límites sean frontera internacional y a pesar de ser una provincia chica a comparación de otras grandes ciudades, es elegida. Además, hay cuestiones culturales que engloba a toda la región. Esto hace que se compartan costumbres con los paraguayos y brasileños, lo que hace que se sientan cómodos, porque las pautas culturales los hacen sentir iguales. En este contexto, la población limítrofe sigue llegando aunque descienda cuantitativamente, el flujo es constante. La llegada de la población brasileña disminuyó a comparación de épocas atrás, hay brasileños que se siguen instalando en Misiones. Las condiciones económicas de nuestro país y el déficit cambiario hacen que muchos jóvenes decidan irse a los países limítrofes en busca de trabajo. Es un panorama a la inversa. Tal vez por períodos cortos, pero emigran hacia Brasil. Se van por trabajos agrícolas, van a dar clases y logran traer un dinero que acá es mas difícil de conseguir. Las empresas ofrecen alojamiento, comida y un salario digno a los más jóvenes sobre todo. Éstos ven la oportunidad de un trabajo formal con mejores condiciones a los que ofrecen en su localidad y se van del país.

¿Qué panorama se puede ver desde ahora y dentro de los próximos años en cuanto al proceso migratorio?

Argentina seguirá siendo un país que reciba migrantes, pero todo dependerá del contexto político, social y económico. Tenemos leyes muy buenas que mientras no se toquen, el país seguirá siendo atractivo para que los extranjeros puedan habitar aquí. Cuando comienza el flujo migratorio, además de los migrantes, son las familias que van y vienen. Cuando no funciona las cosas de un lado, se prueba en otro. Hoy se vive un período y cambio político importante con una fuerte crisis económica que puede generar que muchos emigren a otros países como pasó en el 2001. Por otra parte, el descenso que muestra el censo viene acompañado de una población migrante que llegó a principios del siglo XX, de edad avanzada fallecen y esto hace que se restrinjan los números.



Perfil

Mariana Winikor Wagner

Antropóloga y socióloga

Doctora en Antropología Social recibida de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). Licenciada en Sociología recibida de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Conicet. Dentro de su campo en la disciplina científica, la especialidad es la sociología de las transformaciones sociales

