Buscan nuevos mercados globales para el té misionero

domingo 21 de enero de 2024 | 10:00hs.

El Gobierno nacional analizó junto con productores de té de Misiones la apertura de mercados no tradicionales, como Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, para hacer frente a la sobreproducción en el sector, como viene informando este medio, de acuerdo a lo que manifestó la Cancillería.

En este sentido, los jefes de las áreas económicas de las embajadas argentinas en los mencionados países presentaron las oportunidades que ofrecen estos mercados para el referido cultivo local.

Asimismo, se especificaron las condiciones de acceso a estos mercados y se ofreció apoyo para la participación en la Feria Gulfood en Dubai del 19 al 23 de febrero próximo, entre otras acciones de promoción comercial, según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en un comunicado.

La reunión, realizada en forma virtual, estuvo encabezada por el subsecretario de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Cancillería, Ramiro Velloso, y funcionarios de dicha subsecretaría, así como autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y del Ministerio del Agro y Producción de Misiones.

La Cancillería destacó que Argentina es el noveno productor mundial de este cultivo, y que el té misionero representa el 95 por ciento de la producción del país.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones argentinas de té -en los primeros once meses de 2023- alcanzaron los U$S 70 millones, siendo Estados Unidos el principal destino de las ventas argentinas al exterior (70 por ciento);seguido por Chile y Alemania, a los que se vendieron cerca de U$S 6,5 millones durante el año 2022.