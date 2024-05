Continúan los operativos contra el dengue en Puerto Esperanza | El Territorio

Durante todo el día un equipo de la Dirección de Salud y Bienestar Familiar de la Municipalidad, dispondrá de camiones para recolectar las chatarras en el barrio El Triunfo

lunes 13 de mayo de 2024 | 22:50hs.

A pesar de que disminuyeron los casos de dengue en gran parte de la provincia, igualmente se continúa con la campañas contra el dengue, es así que en la localidad de Puerto Esperanza se avanza con un cronograma de descacharrización en los distintos barrios. Este martes durante todo el día un equipo de la Dirección de Salud y Bienestar Familiar de la Municipalidad, dispondrá de camiones para recolectar las chatarras en el barrio El Triunfo, el miércoles en el barrio Rolon Vargas y el jueves en el barrio La Cuchara, por lo que se solicita a los vecinos que saquen sus materiales a las veredas para facilitar la tarea.

Además, se visitará a los vecinos para seguir concientizando sobre la importancia de mantener los patios limpios, desmalezar, no solo por el dengue, eliminar los recipientes que puedan acumular agua y también se explica sobre la posibilidad de inmunizarse con la vacuna contra el dengue a medida que el Ministerio de Salud disponga con dosis para la localidad.

Otra de las tareas que se continúa realizando son las charlas de concientización en los distintos establecimientos escolares con el objetivo que los niños y adolescentes repliquen en sus casas la importancia de prevenir.

“Vamos a seguir trabajando en la prevención del dengue ya que las proyecciones hablan de que todo el año tendremos a este mosquito entre nosotros, por lo cual es muy importante la colaboración de todos los vecinos, tuvimos muchos casos en Puerto Esperanza y al ideas no es solo disminuir casos, si no en lo posible eliminar el mosquito y no hay que bajar los brazos porque bien sabemos que nuestro clima es propenso para estos mosquitos y tenemos que ser responsables entre todos para que no se siga propagando” dijo el intendente Horacio Zarza.