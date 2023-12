Proyecciones 2024: pocas certezas en el horizonte

domingo 31 de diciembre de 2023 | 1:30hs.

El arranque del año será gasolero para gran parte de los argentinos. Es decir, el inicio del 2024 estará marcado por un consumo menor o en baja. Las proyecciones económicas, incluidas las del Estado nacional, indican que habrá menor actividad e inversión porque "no hay plata", tal como ilustraba el libertario Javier Milei y cuya frase, se convirtió en un video viral y hasta en una composición musical.



El presidente, al hablar de la economía del país y señalar que entrábamos en una etapa de estanflación, adelantaba que habría más inflación y menos consumo. Luego vendría con su megadecreto, con el fin de ajustar y lograr el equilibrio fiscal.



Los ciudadanos ya comenzaron a percibir el cambio de época, marcado por una mayor inflación, que provoca menor poder adquisitivo a todos los sectores, desde la dificultad para cubrir una canasta básica o privarse de algunos servicios, entretenimientos o salidas hasta para quienes venían preparándose para unas vacaciones, pero, como "no hay plata", había que suspender o recortar la cantidad de días o bajar las pretensiones de los viajeros al momento de elegir alojamiento o destino. "Lo que se viene para los próximos meses es un deterioro para el grueso de la población de las actuales condiciones económicas; esta realidad afectará a la clase media deteriorando su condición de tal", resume el ingeniero Gerardo Grippo, integrante del Movimiento Industrial Misionero (MIM).



El ajuste impuesto por Nación para lograr el equilibrio fiscal lo sienten por ahora, y fundamentalmente, los ciudadanos de las clases media y baja. De esta manera, pareciera que el esfuerzo no es compartido. "Es un plan de negocios hecho a medida de empresas y sectores económicos, que son los únicos beneficiados por todas las medidas", indica de forma contundente el director del Centro de Economía Política (Cepa), Hernán Letcher. Ello en referencia a las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno nacional.



Con este escenario, se inicia un nuevo ciclo político y económico en el país, que además anticipa un verano caliente en torno a las medidas radicalmente opuestas a sus predecesores que comenzó a aplicar el liberal libertario en el país.



Los sindicatos demostraron que no están dispuestos a ceder con facilidad los derechos adquiridos, al contrario, exigen "el respeto, resguardo y permanencia de las leyes, convenios colectivos y otras normativas que constituyen derechos para los trabajadores", plantea Mirta Gladys Chemes, delegada de CGT Regional Misiones. Es que ascienden a 300 las leyes derogadas o modificadas mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) centradas en la desregulación económica, pero en gran parte implican pérdida de derechos para los argentinos.



A su vez, esta combinación de impuestos y baja del gasto público "incidirá fuertemente en las provincias, y entre ellas a Misiones", sostiene el posdoctor en economía Darío Ezequiel Díaz. Este economista, al comparar la realidad del país con la tierra colorada, recuerda que la Nación tiene un déficit fiscal consolidado de más del 15% respecto al PBI, cuando Misiones muestra un superávit y destaca que "es un indicador sano para la finanza pública provincial".



Ronald Vera, consultor en negocios forestales, sostiene que "el futuro está en la exportación". Para algunos, el desafío es volver a posicionarse en el mercado global o competir con mayor fuerza, pero requieren de señales claras del Estado nacional para volver a tomar vuelo.



"Con la reciente devaluación, se anticipa que los aserraderos más grandes vuelvan a considerar el mercado externo como una opción atractiva", añade Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima). Pero no correrían igual suerte las pymes, que destinan la producción al mercado interno. "Durante el primer semestre del año, se proyecta que los ajustes macroeconómicos tendrán un impacto negativo en los salarios reales y en el nivel de las tasas de interés para el financiamiento, lo cual se traducirá en una disminución de la demanda de los productos de mobiliario fabricados por el sector", añade Queiroz.



En cuanto a Misiones en particular, el gobernador Hugo Passalacqua insta a estar muy cerca del más necesitado y confía en la fortaleza del misionero para afrontar la etapa que viene.



Por lo tanto, para que vuelva a ponerse en movimiento el país, habrá que tener mucho ingenio y sobre todo esfuerzo. En la tierra colorada está instalado aquel concepto del "arranque misionero". Es decir, cuando a un antiguo vehículo se le terminaba la batería, había que moverlo hasta la bajada y darle un fuerte impulso para ponerlo en marcha. Restará durante el año ver quiénes están sentados dentro del colectivo y quienes son lo que harán el mayor esfuerzo físico de empujar y volver a poner en marcha el país.

