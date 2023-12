Nuevos ministros y los que continúan en sus cargos

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El médico Héctor González fue uno de los cinco ministros que asumió funciones en el día de ayer, en reemplazo de Oscar Alarcón. “Vamos a continuar el trabajo que se ha venido realizando en salud de hace muchísimos años, que es un trabajo que se desarrolló y creció con el equipo de Salud Pública y que tiene una vara muy alta”, adelantó.



También tomaron posesión de sus cargos en Casa de Gobierno, los nuevos ministros en Coordinación General de Gabinete, Héctor “Kico” Llera, en Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, en Industria Federico Fachinello y en Deportes, Aldo Steinhorst.



“Mi trabajo ahora como ministro es acompañar a los guardaparques, a todo el equipo de trabajo del ministerio, para que tengan los instrumentos, las herramientas para trabajar. Me siento parte de este equipo que hoy me toca coordinar” dijo Martín Recamán al asumir como ministro de Ecología.



“La política es solucionar los conflictos. Así que el eje fundamental de nuestra tarea va a ser que esos conflictos que se suscitan en toda sociedad no se manifiesten, no se expresen, no logren eclosionar a un pueblo que vive tranquilo y en paz”, reflexionó el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez que fue ratificado en su cargo.



“Es un nuevo desafío para nuestra provincia, la verdad que una Argentina en la cual hay que cuidarla, hay que sostenerla, hay que ayudarla, hay que acompañarla y creo que la gobernabilidad es clave en eso”,añadió por su lado el también ratificado en su cargo, ministro de Turismo, José María Arrúa.



La ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, también ratificada planteó la necesidad de continuar fortaleciendo iniciativas ya implementadas en los últimos años, como la lectura de la chacra. “Esto es muy importante, sobre todo considerando el cambio climático, la corriente del Niño”, explicó Ferreira.

