Passalacqua propone una administración de cercanía y solícita para servir a Misiones

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

Hugo Passalacqua promete un gobierno de cercanía a la gente y una administración marcada por la austeridad. Fue lo que anunció al asumir ayer el segundo mandato no consecutivo acompañado por su compañero de fórmula y actual vicegobernador, Lucas Romero Spinelli.



“Intentaremos que sea un gobierno del sentido común, de la austeridad, de caminar, ver, escuchar, pero estar a punto, de ser solícito, ágil y simple”, resumió Passalacqua en su alocución en la Cámara de Diputados, ámbito que desde ahora es presidido por el saliente gobernador Oscar Herrera Ahuad.



Horas más tarde, al tomar juramento y poner en funciones a los ministros que conforman el nuevo equipo de gobierno, les requirió ser “responsables con el manejo de los recursos de los misioneros y continuar con una provincia con cuentas ordenadas”.



En la ceremonia de jura desarrollada en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, Passalacqua junto a Romero Spinelli, les pidió a sus colaboradores “una administración de puertas abiertas y cercana a los ciudadanos”.



Los nuevos ministros que se suman en esta oportunidad son en Coordinación General de Gabinete, Héctor “Kico” Llera en reemplazo de Ricardo Wellbach; en Salud Héctor González en reemplazo de Oscar Alarcón; en Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán reemplaza a Víctor Kreimer. Además en el Ministerio de Industria asumió Federico Fachinello por Nicolas Trevisán y en el Ministerio de Deportes, Aldo Steinhorst por Héctor Javier Corti.



Escuchar al misionero

De esta manera Passalacqua vuelve al frente del Ejecutivo Provincial con aquella impronta de mucha cercanía y escuchar al misionero, similar a lo que le había valido tanto reconocimiento, durante su primera gestión desarrollada entre 2015 y 2019. “Por cada error que cometa, siempre habrá una oportunidad de corregirme. Muchos me conocen, muchos no. Los que no me conocen ya me van a ir conociendo, pero quiero que sepan que soy una persona muy simple, soy docente, escucho mucho. Creo tener un gran sentido de responsabilidad”, afirmó quien asumió el segundo mandato no consecutivo.



Con el símbolo de Misiones

Con una importante disfonía se respaldó en el bastón lanza de Andresito, para detallar y resumir en el inicio de su discurso sobre los desafíos que vienen y sobre todo lo que representa el símbolo para el misionerismo: “Acá está la gente que busca y no encuentra trabajo; los jóvenes que ahora sí tienen la chance de visualizar todo lo que está haciendo Lucas Spinelli con la educación disruptiva, que ahora tiene la posibilidad de mirar con mayor certeza nuestro futuro. Están acá los intendentes; los sueños y también van a estar los fracasos que tenemos que corregir”, dijo acariciando el símbolo de atributo de mando misionero, entregados minutos antes por integrantes de la comunidad mbya guaraní.



Luego ampliaría su concepto de los desafíos propuestos y valorar la gestión de Carlos Rovira como presidente de la Cámara de Representante pero también como conductor del Frente Renovador de la Concordia, al destacaría la trayectoria de los últimos veinte años del espacio y prometer hacer lo imposible para cumplir con esa consigna de primero Misiones, segundo Misiones y tercero Misiones”.



Al plantear que ello tutelará a la provincia “de cualquier factor y cualquier grieta que siempre hemos rechazado; nunca entró a Misiones, ni va a entrar”.



En lo nacional

En lo nacional, con el mismo tono afirmó que jamás va a intentar trabar la rueda del carro del que está gobernando al sostener “venimos a construir”.



No obstante, adelantó que no cesarán los reclamos que seguirá haciendo Misiones para conseguir las cuestiones pendientes e históricas que adeuda la Nación.



“Nosotros no vamos a entorpecer, pero también pedimos el debido respeto al voto popular de los misioneros”, remató.

Los ministros recién ingresados

Ministerio de Coordinación General de Gabinete: Héctor “Kico” Llera



Ministerio de Salud: Héctor González



Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables: Martín Recamán



Ministerio de Industria: Federico Fachinello



Ministerio de Deportes: Aldo Steinhorst







Los que siguen

Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos: Adolfo Safrán



Ministerio de Gobierno: Marcelo Pérez



Ministerio del Agro y la Producción: Facundo López Sartori



Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud: Fernando Meza



Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración: Liliana Rodríguez



Ministerio de Trabajo y Empleo: Silvana Giménez



Ministerio de Derechos Humanos: Karina Aguirre



Ministerio de Turismo: José María Arrúa



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: Miguel Sedoff

En las secretarías y otras dependencias

En cuanto a la Secretarías de Estado, todos continúan en funciones en la provincia.



En Energía estará Paolo Quintana; en Cultura Joselo Schuap; Agricultura Familiar, Marta Ferreira; en Cambio Climático, Gervasio Malagrida y en Prevención de Adicciones y Control de Drogas: Samuel López.



En cuanto a los entes descentralizados y autárquicos, se produjeron algunas incorporaciones.



Los que continúan en Iprodha, son Juan Carlos Pereira; en IPS, Lisandro Benmaor, en la Dirección Provincial de Vialidad, Sebastián Macías.



En tanto en el recientemente creado Instituto de Macroeconomía Circular, estrena cargo Roque Gervasoni y llega al Eprac, Soledad Balán y en la Unidad Ejecutora Provincial, Verónica Adriana Bezus y en Imas, Joaquín Sánchez.



En tanto en Sociedades del Estado, en – Marandú, Daniel Pedro Cid; continúa en el Iplyc SE, Héctor Rojas Decut; en Aguas de las Misiones, Ángel Ismael Vallejos Larrea; en Sociedad del Conocimiento Sapem, Claudia Gauto.



Continúan también en la Administración Portuaria Posadas-Santa Ana, Ricardo Babiak; en Parque Industrial, Christian Piatti; en Multimedios Sapem, Raúl Castaño; en Silicon Misiones, Siomara Vitto; en Fondo de Crédito Misiones, Germán Simes, Energía de Misiones, Virginia Kluka, Biofábrica, Leonardo Martín Morzan, Mercado Central, Fernando Sebastián Toledo y Misiopharma, Francisco Malica.

Invitados e integrantes del STJ

La Legislatura provincial estuvo colmado por muchos invitados que llegaron para participar de la ceremonia de asunción del gobernador y vicegobernador de la provincia. Lo hicieron intendentes e invitados especiales como ocurrió con todas las autoridades de la provincia y, como fue el caso de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Estuvieron presentes, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, acompañada por los ministros Cristian Marcelo Benítez; Froilán Zarza; María Laura Niveyro; Roberto Rubén Uset; Ramona Beatriz Velázquez; Cristina Irene Leiva y Juan Manuel Díaz.

