Gobierno y delegados de la Policía no llegaron a un acuerdo y el acampe continúa | El Territorio

La Provincia ofreció un 20% que fue rechazado por los referentes. La huelga seguirá sobre la avenida Uruguay junto a otros sectores. Se espera que igualmente el diálogo entre las partes se mantenga abierto.

lunes 20 de mayo de 2024 | 15:40hs.

La reunión entre los delegados de la Policía y el Gobierno provincial no obtuvo un acuerdo en la tarde de este lunes. Al salir del encuentro que se llevó adelante en la Jefatura de Policía de la Provincia, el referente Ramón Amarilla expresó que “la propuesta que ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada, no hubo acuerdo y no va a haber porque no hay voluntad de los políticos de resolver esto”.

De acuerdo a lo que se supo, la propuesta presentada fue de un 20% de incremento, lo que fue rechazada por el sector. Al respecto, Amarilla argumentó que “se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando, nosotros no somos la excepción pero es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer. No se asemeja a lo que verdaderamente necesita un agente de Policía para pasar la línea de pobreza”.

Por el momento, afirmaron que seguirán con el acampe y argumentó que “las negociaciones están cortadas porque no hay voluntad política. Esperamos que ellos tomen conciencia de lo que se planteó, porque hay muchos sectores que están aquí, no sólo la Policía y el Servicio Penitenciario”.

Ya en el acampe, los delegados expresaron a los demás manifestantes que “el Gobierno de la provincia de Misiones no ha dimensionado la situación por la que estamos pasando, la necesidad que tiene su pueblo. Nos han ofrecido 20%, un puntito más o menos, pero es una vergüenza”.

“Los delegados hemos planteado la situación. Y les explicamos que nosotros no nos vamos a ir de acá. Acá vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias. Ellos son los únicos responsables y culpables”, afirmaron.

Aumento para todos

Mientras se desarrollaban las mesas de diálogo de los sectores docentenes, policales y de salud, el Gobierno de Misiones salió a ratificar su decisión de mejorar los sueldos de todos los empleados públicos, en busca de recomponer el daño que la inflación produjo en los ingresos de todos los sectores.

"El Gobierno provincial otorgará un nuevo aumento en los sueldos para toda la administración pública en mayo. A pesar del desplome total de la economía nacional y, por consiguiente, de la recaudación provincial, será la tercera actualización salarial que se concede en los últimos 4 meses; siempre con fondos provinciales, duplicando los índices de inflación del último mes", afirman en el comunicado que fue difundido desde las cuentas oficiales del gobierno de Misiones.