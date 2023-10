De la plaza a los Panamericanos

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Hace apenas algunas horas que se bajó de un avión y en un par de días subirá a un par más. Ni siquiera tuvo tiempo de desarmar la valija. La bici está todavía guardada, pero Analía Zacarías ya palpita lo que será un nuevo sueño: los Juegos Panamericanos.



Por primera vez, el BMX Freestyle se incluyó en el calendario de los Panamericanos y tendrán su gran debut en Santiago 2023. La misionera dirá presente en tierras chilenas y allí logrará otro gran objetivo de una carrera que empezó en la plaza San Martín de Posadas.



“Estoy muy emocionada y contenta de llevar los colores de la bandera argentina y la tierra colorada. Es algo que no se puede describir y lo tomo como una motivación enorme para lo que se viene. Es una competencia dura, tendremos atletas muy destacadas desde Canadá hasta el sur de Argentina y Chile”, contó Analía, que estuvo preparándose en China y que tendrá la última puesta a punto para los Juegos Panamericanos en Córdoba.



“Mi objetivo es lograr hacer la performance que quiero y ejecutar los trucos que tengo pensados y que vengo entrenando. Buscar una medalla siempre es el objetivo de un deportista y voy a trabajar para eso, pero me voy a enfocar en la performance y el resultado llegará de esa ejecución de esos trucos”, explicó en relación a la competencia en la capital chilena.



Para Analía será más que emotivo ponerse los colores de Argentina para competir. Hoy disfruta de ser deportista, de poder viajar y de poder representar a su país y a su provincia en distintas latitudes del mundo.



“Siempre soñé con representar a la Argentina. Cuando el BMX Freestyle no era olímpico, cuando era muy urbano, era muy emocionante ir a una demostración. Era Analía de Misiones, Analía de Argentina y era algo muy lindo llevar los colores de Argentina”, se emocionó.



“Yo empecé en la plaza San Martín y qué me iba a imaginar que iba a ser un deporte olímpico, que iba a ser parte de la selección argentina y que iba a estar en unos Juegos Panamericanos. Fue muy groso como evolucionó el deporte y cómo evolucionamos las mujeres dentro del deporte”, agregó la posadeña.



Es que, como para muchas mujeres, Analía se tuvo que ganar su lugar a fuerza de pelearla con hombres. Por su lugar, porque no la creían capaz, porque cuando la vieron capaz no quisieron ayudarla, salvo contadas excepciones. A la chica que se iba desde barrio Jardín hasta la plaza San Martín poco le importó y todo eso la hizo más fuerte. La hizo la deportista que es hoy.



“En 2009 era un sueño muy lejano y de repente con esfuerzo, con entrenamiento, con convicción y fe, llegué. Me emociona mucho porque para mí fue muy difícil hacer el proceso de, como deportista, encontrarle la vuelta”, reconoció.



“Hace 15 años las bicicletas eran muy pesadas, las mujeres no teníamos dentro del BMX Freestyle el aval o el crecimiento que hoy sí vemos. Avanzamos, evolucionamos un montón y la tecnología también lo hizo y eso promovió a que muchas deportistas puedan evolucionar más rápido. No me quise perder nada de eso y me dediqué para lograr lo que hice”, comentó.



“En mi primera competencia en Brasil quedé segunda. De la plaza San Martín pasé ahí (a San Pablo) y no tenía noción. La conocí a Camila Harambour, que es mi referente y mi mentora. Ella, que ya venía compitiendo, me encaminó y me guió en lo que era el BMX Freestyle afuera. Hice podios y me empezó a gustar. Investigué y a ver de qué se trataba, sus diferentes formatos”, relató en cuanto a sus inicios en el deporte.



En esos tiempos, el BMX Freestyle era, como la misma Analía define, “bien urbano”. Pero en 2017 se decidió que pasaría a ser parte de los Juegos Olímpicos y, entonces, la posadeña entendió que era su momento de brillar.



“Hubo dos clicks. Cuando competí en San Pablo y cuando, en 2017, el deporte se hizo olímpico. Ahí dije ‘esto es lo que quiero’. Se formó la selección y empecé a trabajar para lo máximo para un deportista son los Juegos Olímpicos. Tuve los Juegos Odesur y ahora voy a ir a los Panamericanos. Caigo y no caigo”, expresó.



Mientras mira de reojo a París 2024, su gran objetivo deportivo, Analía se enfoca en Santiago 2023. En la semana viajará a Córdoba para, junto a la selección argentina, hacer la puesta a punto para desembarcar en Chile. Allí, entre la Cordillera de Los Andes y el océano Pacífico, cumplirá uno de sus grandes sueños.



“El BMX Freestyle es un espectáculo”. Así lo definió Analía y explicó que “cada deportista tiene un minuto para hacer su performance, que se desarrolla en un parque en el que hay rampas y módulos de distinto tamaño”.



“Lo que hace atractivo al deporte es la creatividad que le pone cada deportista. Si bien hay ciertos trucos que tenés que hacer para tener cierto puntaje, es muy vistoso. Es un deporte de riesgo, extremo. Podés ver giros para atrás, para adelante, saltos con la bicicleta. En ese minuto tenés que hacer la mayor cantidad de trucos, con la creatividad, el mayor uso del parque, porque eso también se cuenta, la ejecución (del truco) con la bicicleta en el aire”, contó sobre el deporte que la apasiona y con el que seguirá recorriendo el mundo.

