La histórica y mayor medallista de Misiones en Paraciclismo, Mariela Delgado, compartió su felicidad en la cuenta regresiva para vivir en Santiago 2023 sus terceros Juegos Parapanamericanos en los que aspira volver a hacer podio, ya en una etapa en donde de a poco la posadeña va cumpliendo sus últimas citas internacionales con la selección, según adelantó hace unos meses, y resta ver si estará en París: “Veré cómo me voy sintiendo”, adelantó. Con seis medallas parapanamericanas entre Toronto 2015 -de hizo historia al estar en convencionales y adaptados- y en Lima 2019, la misionera ya no tiene nada que demostrar. Sólo resta ir y disfrutar, pero sabe que la llama competitiva está ahí latente.



“Llego bien a Santiago, es el tercer juego y cada uno es distinto. Primero por el proceso, ya que son cuatro años lo que cada uno va transitando y lo que va aprendiendo, entre el ambiente, el contexto y en esta ocasión me agarra con más experiencia y parada desde otro lugar”.



Y agregó que seguirá compitiendo “mientras siga teniendo ese nerviosismo, esas ganas de representar al país y decir que uno está ahí, parada en la raya de partida -risas- y preparada para subirme a un avión para una próxima competencia con la selección”.



Siempre con las palabras justas, la posadeña -la mejor ciclistas paralímpica del país hace varios años-, con este fogueo encima y con su carrera cargada de innumerables alegrías, ahora sabe qué herramientas utilizar en un momento donde la experiencia pesa a su favor, pero el paso del tiempo resta, haciendo de eso un equilibrio que hay que buscar.



“Cuando comencé me dijeron algo que ahora lo voy entendiendo un poco más: ‘Llegar es fácil y mantenerse es difícil’ y seguir superándose es todavía mucho más difícil por todo lo físico, lo emocional y las barreras que uno mismo se pone”, reflexionó.



A eso se suma que surgen nuevos deportistas y la vara siempre se pone más alta. “Hay caras nuevas, es un crecimiento constante en este transitar y por la edad también. Uno tiene una visión que va mutando y el entorno también va a cambiando; como el equipo argentino que no es el mismo al que comenzó y uno va viendo cómo mantenerse con todo ese cambio que es también externo e interno”.



Ya en cuanto a sus metas trazadas para Santiago, Mariela señaló que va a intentar “repetir y estar nuevamente en el podio y que seguro que será lo más lindo”, señaló. Y ella lo sabe bien ya que el himno nacional sonó muchísimas veces en el mundo gracias a su esfuerzo y dedicación.



Mariela actualmente se encuentra en el Cenard en Buenos Aires, donde reside hace varios años y aún tiene tiempo para seguir su preparación ya que los Juegos Parapanamericanos serán del 17 de noviembre al 26 de ese mes. Por lo que la misionera viaja hoy a Rafaela, Santa Fe, donde se formó en sus inicios para “ la última parte de mi preparación en pista y en ruta”, señaló. Producto de sus renombradas proezas a lo largo de éste último ciclo olímpico, Argentina ya tiene su plaza para los Juegos Paralímpicos de París 2024 en ciclismo adaptado femenino, pero Mariela se toma con cautela su decisión de si estará en un tercer JJ.OO.



“No fue fácil llegar a esta altura del año a Santiago, vamos a ver cómo la paso, la disfruto y cómo terminan siendo las sensaciones, el rendimiento y cómo respondo a las competencias. Me lo tomo con cautela todavía”, compartió.

