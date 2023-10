Uruguay, el nuevo puerto de salida de cocaína al mundo

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:05hs.

El negocio narco en Paraguay, principal puerta de ingreso de drogas a Argentina junto a Bolivia, cambió dramáticamente en los últimos años. De gran productor de marihuana pasó a principal “exportador” de cocaína, con todo lo que eso implica en cuanto a movimiento de dinero y a la violencia armada. La razón es simple: en los grandes lugares de consumo, y en Europa sobre todo, se impuso el cultivo indoor de cannabis a cargo de las organizaciones narcos locales.



En Sevilla meses atrás hubo una crisis de sobrecarga en el sistema de energía eléctrica, con cortes de luz reiterados. Salieron a controlar el cableado y se encontraron con varias casas y departamentos enganchados al sistema eléctrico, robando energía.



¿Para qué? Para sostener el costoso sistema de iluminación, que suplanta a la luz solar, para las salas y habitaciones repletas de plantas de marihuana. Alquilan inmuebles para cultivar cannabis bajo techo. Se autoabastecen. A la marihuana paraguaya le queda sólo el mercado regional.



Las organizaciones narcos tuvieron que buscar alternativas.



El tema es que Paraguay no produce cocaína, pero la vecina Bolivia sí, igual que Perú. El ingreso se hace vía vuelos clandestinos al Chaco paraguayo, de ahí a contenedores y por la hidrovía Paraguay/Paraná, a Europa y África.



Entre 2020 y 2021 se enviaron más de 16 mil kilos de cocaína, según informó esta semana la Fiscalía antidroga del vecino país que lleva adelante la acusación en la megacausa A Ultranza Py, que tiene como principales acusados al uruguayo Sebastián Marset Cabrera y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, los dos prófugos.



Según la Fiscalía, casi 20 millones de dólares ingresaron a Paraguay mediante transferencias electrónicas a intermediarios en un circuito que incluyó a Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay.



Controles deficientes

En 2021 las autoridades europeas decomisaron 23 toneladas de cocaína que tenían como destino Holanda y habían salido de Paraguay. Cayeron 16 mil kilos en el puerto de Hamburgo, Alemania, y otros 7 mil en Amberes, Bélgica. La droga estaba en contenedores, mezclada en un embarque de lavandina y de otros productos. Ya desde entonces saltaron los serios problemas de controles de la Aduana paraguaya.



Los embarques salen de los puertos como mercadería en tránsito, es decir que únicamente puede ser abierto en destino. Para revisar el contenido sospechoso, las autoridades europeas usan escáneres. Luego, con una orden judicial, proceden a abrir los contenedores de carga sospechosa.



En los puertos de destino en general dan prioridad en los controles a la mercadería que llega de países vinculados al narcotráfico o de zonas productoras. Por eso los narcos buscan despachar sus cargamentos desde otros países que no tienen este tipo de antecedentes. En esa búsqueda de “nuevas rutas” ahora está Uruguay. Así lo alertó en su último informe la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). Uruguay es particularmente sensible al tráfico a través de cargas portuarias, por lo que lo declaró “país de tránsito”.



El organismo, que registró un aumento récord del área cultivada de coca en América Latina, estableció que Uruguay se volvió clave como puerto de salida de la droga hacia África y Asia, los dos nuevos mercados. La ruta de la cocaína que sale por Uruguay al mundo comienza en Paraguay, ahí es clave para el narcotráfico la vía navegable Paraguay-Paraná.



De acuerdo a la Onudd, los envíos de droga se mueven en barcazas y se pasan luego a buques, escondidos entre cargamento comercial.



Ahí es donde Misiones aparece en la ruta de la cocaína. Ante la intensidad de los controles en la hidrovía los narcos buscaron alternativas y decidieron enviar parte de sus cargamentos por tierra y por aire por el Nordeste argentino, vía Entre Ríos, hasta los puertos de Uruguay.

En cifras

23 Es el total de toneladas de cocaína proveniente de Paraguay, una de las rutas principales de la droga, incautadas en 2021 en Europa.

