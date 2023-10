El crecimiento de la producción en Colombia y la búsqueda de otras rutas

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:05hs.

El experto en Seguridad y Narcotráfico Jorge Luis Vidal explicó que “actualmente Colombia tiene una sobreoferta de cocaína. Si bien la demanda de esta droga a nivel mundial sigue creciendo, las plantaciones de coca en territorio colombiano se quintuplicaron en los últimos cinco años. Y por ese motivo están naciendo nuevas rutas en toda Latinoamérica y una de ellas atraviesa la provincia de Misiones”.



Consultor de la Alcaldía de Medellín, advirtió que “ese fenómeno de llegada de más cocaína a nuestro país” es coincidente con políticas deficientes en materia de lucha contra el narcotráfico, poniendo como ejemplo lo que ocurre en la ciudad de Rosario.



¿La provincia de Misiones es la puerta de ingreso al país de una nueva ruta de la cocaína?

Sí. Para entender esta nueva ruta hay que conocer el contexto latinoamericano. En este momento los países productores de cocaína son Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Y Colombia actualmente atraviesa un grave problema como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de ese país que prohibió desde 2015 la fumigación aérea de glifosato sobre los cultivos de plantas de coca. Por ese motivo, esas plantaciones que habían sido reducidas a solamente 57.000 hectáreas, empezaron a crecer en producción custodiadas por la narcoguerrilla, y hoy hay más de 300.000 hectáreas de coca. Eso significa que la producción de cocaína en Colombia hoy es inmensa comparada con la que había antes de esa decisión de la Justicia colombiana. Y si bien sigue existiendo demanda de cocaína a nivel mundial, hoy la oferta sobrepasa esa demanda y por eso florecen nuevas rutas como la que ingresa por Misiones.



¿La sobreproducción de cocaína colombiana creó nuevas rutas narcos en Latinoamérica?

Sí. La cocaína que sobreproduce hoy Colombia tiene que salir rápido de ese país y por eso se ve que en su camino a Europa y Estados Unidos también utiliza nuevas rutas que bajan por América del Sur. Es mucha la producción actual de Colombia y eso derrama hacia el sur. Por eso estamos viendo que la cocaína ya no ingresa a nuestro país sólo por Salta, sino que hay nuevas rutas que van floreciendo para sacar esa sobreproducción. Esto también se ve en el Norte de Chile y en todos los países latinoamericanos, atravesados hoy por estas rutas del narcotráfico.



¿Esto que impacto tiene en el negocio del tráfico de marihuana, de la que Paraguay es el mayor productor del mundo?

Ambas rutas narcos pueden convivir e incluso asociarse sin ningún tipo de inconvenientes. El negocio narco es tan grande que requiere siempre de nuevas rutas. Y Misiones, por su característica de amplias fronteras tan permeables con Brasil y Paraguay, sin dudas es un paso más en la larga cadena de pasos que tiene el circuito narco desde el lugar donde se planta la coca hasta las principales ciudades de consumo masivo, que están en Estados Unidos, Canadá, Europa, África y América Latina.



¿Cuáles son las rutas de bajada de la cocaína colombiana hacia nuestro país?

Hay que entender que las rutas son dinámicas y van cambiando de acuerdo a distintos factores. Pero a grandes rasgos esa cantidad de cocaína que hoy abunda en Colombia sale al mundo por distintos caminos. Las cantidades que vienen hacia el sur en general lo hacen por tierra hasta los países limítrofes. Y desde Paraguay, por ejemplo, sabemos que se transporta por vía aérea hacia nuestro territorio, con descenso en ciudades del noreste argentino. También ingresa por vía terrestre a través de la provincia de Salta. Y por vías navegables también. El respaldo económico del negocio es tan fuerte que tienen los recursos para entrar por donde sea.



¿Cuánta cocaína está ingresando actualmente a nuestro país?

Se trata de decenas y decenas de toneladas. No puedo dar un número exacto porque el gobierno nacional no brinda información y, lo que es aún peor, no le presta atención a este tema. Tiene cerrados los ojos a todo lo que signifique ingreso de cocaína a nuestro país. Por eso nuestro territorio es visto como lugar amigable para los narcos para hacer sus negocios y lavar dinero. Sabemos que es creciente la cantidad de cocaína que ingresa a nuestro país, donde se la enfría en bodegas hasta que llegue el barco, avión o camión que la transportará a su destino. Y con esa misma cocaína se les paga a los clanes que se encargan de esta tarea. Somos un país muy fácil de penetrar en materia de narcotráfico. Y si no hay que mirar lo que está pasando en Rosario, que es una clara muestra.



¿Es mito o realidad que el secuestro de cocaína que realizan las fuerzas de seguridad es sólo la punta del iceberg y que debajo de eso transita el grueso de la sustancia ilegal?

Es realidad. Lo que vemos en los decomisos es sólo la punta del iceberg de todo lo que circula. Es un porcentaje muy pequeño. Y prueba de ello es cuando vemos las cantidades crecientes de secuestro de cocaína en ciudades europeas que salieron desde el puerto de Buenos Aires, de Rosario o de Bahía Blanca. Y volvemos sobre lo mismo: eso es lo que ellos logran incautar allá, pero también subterráneamente hay un tránsito que nunca para.



¿Cómo funciona el negocio del movimiento vía avionetas que a veces es mencionado como un mito?

Ningún mito. El ingreso de cocaína desde Paraguay al norte de Santa Fe y a Chaco es realidad cotidiana. A veces la droga queda en territorio argentino y otras veces es una simple escala para abastecerse de combustible y continua el vuelo. Es un tema que nuestro país no tiene controlado. Nuestra frontera norte es un gran colador por donde entra todo. Nuestro sistema de radarización es deficiente. Y el espacio aéreo es usado para el tráfico de cocaína porque es un negocio que puede moverse a ese nivel. Tiene espaldas para alquilar aviones si los necesita.



¿Y en materia de precios cuánto se paga hoy por la cocaína?

El precio depende del lugar. Un kilo de cocaína en la selva colombiana sale 700 dólares. En la frontera de Colombia ya se eleva a 3.000 dólares. Y así sigue subiendo en cotización hasta llegar a los 30.000 dólares en Europa. Y más aún si se la estira con alguna otra sustancia como la lidocaína o la oxicodona la cifra puede superar los $100.000. Con estos precios queda demostrado que como la ganancia es tan amplia, todo el trabajo logístico de la ruta blanca se puede pagar muy bien. Por eso se pueden usar aviones, camiones, barcos o en Colombia donde hasta narcosubmarinos se usaron. No tienen problemas de costos. Se gasta lo que se necesita porque es negocio millonario por donde se lo mire.



¿Por dónde comienza el trabajo para terminar con el narcotráfico en nuestro país?

Creo que el primer paso es tener un gobierno nacional y gobiernos provinciales que se pongan de acuerdo en ejecutar la decisión política de avanzar sobre las rutas narcos que cruzan el territorio argentino. Y para eso es fundamental la creación de una fuerza especializada en este delito. Una especie de agencia federal antinarcóticos que tome el personal especializado que está en cada una de nuestras cuatro fuerzas federales que son Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. Porque sucede que estas cuatro fuerzas tienen áreas específicas dedicadas a la lucha contra el narcotráfico. Pero no trabajan en equipo. No comparten inteligencia. Y este es un punto fundamental a tener en cuenta si realmente desde el gobierno nacional se desea avanzar contra la penetración narco.

