Paludismo: jornadas de búsqueda de mosquitos y posibles pacientes activos con el parásito

miércoles 27 de septiembre de 2023 | 11:30hs.

En el marco del Plan de Prevención del Restablecimiento del Paludismo en la República Argentina, el Ministerio de Salud Pública de Misiones realizó en la ciudad de Posadas y mañana en Puerto Iguazú actividades para intensificar la vigilancia y ver en qué situación se encuentra esta enfermedad que pensamos erradicada.

El subsecretario de Apoyo y Logística, Carlos Báez, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva e indicó: “El paludismo es una enfermedad que hace muchos años nosotros no tenemos en el país, no está erradicada del mundo, hay lugares donde aún existen y esta nueva modalidad que tenemos de viajar por distintos países, volver a entrar y salir, hace que estemos en riesgo de tener cualquiera de estas enfermedades transmisibles”.

“Es una enfermedad parasitaria que transmite el mosquito, estamos acostumbrados a hablar solamente del dengue o fiebre amarilla pero también el paludismo es transmitido por un mosquito distinto que no vive en las casas sino en las costas del río. Fundamentalmente da fiebre y anemia prolongada, tiene tratamiento, se cura sin problema pero es una enfermedad que suele tener otras complicaciones”, añadió

El subsecretario remarcó que si bien hace mucho tiempo el país no registra esta patología, Argentina recertifica su condición de libre de paludismo, “en este periodo estamos en este momento junto con el Ministerio de la Nación recertificando. Entonces se busca el virus en el estómago de los mosquitos y si bien habíamos escuchado de algunos casos en Paraguay que no eran autóctonos sino que venían de afuera, de la misma manera son virus que si están ahí y no se focalizan, se desparrama sin control”.

Otra de las cuestiones que el Ministerio de Salud se encuentra realizando es la búsqueda del paciente activo, “en poblaciones que ya habíamos testeado, buscar si no apareció la enfermedad, en personas que están más de 10 años viviendo en el mismo lugar. Como primera acción fue ayer en Posadas y mañana en Puerto Iguazú pero estamos tranquilos que no vamos a tener ninguna positividad en la provincia”.

“Siempre instamos a las medidas de prevención que son las de siempre, las que estamos habitualmente acostumbrados a hablar como el uso de repelente, cerrar las casas para que el mosquito no entre, los que viven en la costa del río tienen que tomar los mismos recaudos pero en este caso como no es urbano, la descacharización no tiene un impacto”, detalló.

Báez dijo que la tarea tiene una visión epidemiológica y no porque exista un problema actual “sólo estamos tratando de certificar lo que hace rato ya sabemos”.