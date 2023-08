La demanda de reparaciones y ajustes de bicicletas en tiempos de crisis

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Rubén Mariño, dueño de la Bicicletería Itatí en Posadas, es un apasionado de las bicicletas. Su amor por estos vehículos de dos ruedas se ha convertido en su forma de vida y en su negocio. En estos momentos de crisis su taller se llena a diario de bicicletas en busca de reparación o ponerlas a punto para utilizarlas en reemplazo del auto debido a los altos costos del combustible.



También hay quienes ponen en condiciones sus bicis para rodar, ya con un fin más deportivo, en la ruta o el circuito local,y ya no comprando nuevas bicicletas como era tiempo atrás, sino utilizando o reutilizando lo que funciona bien y reemplazando sólo las partes que hagan falta.



“La bicicleta es una inversión en salud. Yo digo que prefiero gastar en mi bici y no en la farmacia”, compartió Rubén que a sus 72 años, además de trabajar en la bicicletería, entrena diariamente 50 kilómetros para luego competir en la Master E por el trono en el Campeonato Misionero de Ciclismo, donde hoy lidera en su división para más de 70 años. Así que el maestro, además de conocer a la perfección las bicis, conoce a la perfección los beneficios de ellas.



El cálculo da positivo

La bicicletería, ubicada en avenida Alicia Moreau -ex213-, se ha convertido en un punto de referencia para los amantes de las bicicletas en la ciudad, ofreciendo no sólo ventas de bicicletas de calidad, sino también reparaciones y ajustes especializados.



“Un service de una bici está entre 5 y 6 mil pesos; aparte de los repuestos si hay que cambiarlos; eso encarece un poco más”, compartió Rubén acerca de los montos accesibles para descolgar la bici del garaje y ponerla a rodar. Y entre sus carteles hay uno que reza “400 pesos para revisar la cubierta y 600 para parchar”.



En cuanto a las bicicletas nuevas de mountain bike, los precios varían según el rodado, las marcas y las características. En cuanto a lo básico, una bicicleta de mountain bike rodado 29 sale 180 mil pesos en adelante.



Y ya hablando en una rutera, las de ruedas finas, la inversión puede ir desde un millón de pesos en adelante, hasta lo mismo que un auto en las profesionales. Claro, en ambas modalidades están a la venta también las usadas que tienen un costo mucho más económico.



“Por eso mismo en este momento hay más reparaciones, no tanto ventas de nuevas. Acá traen sus bicis y me dicen que quieren que les deje nuevas para andar por el tema de la nafta que está tan cara. Hay mucha gente que volvió a la bici. En el taller tenemos ahora arreglando bicicletas que estuvieron años colgadas y nos traen y me dicen ‘quiero restaurarla’ y se le restaura”, señaló Rubén.



Y además, del contexto de la crisis, al taller de la bicicletería, se le suma en esta parte del año los que comienzan a pensar en ir a la peregrinación de Itatí, en diciembre, y refaccionan con tiempo antes de salir a la ruta.



“Los que vamos a Itatí ya tenemos una fecha en la que siempre vienen para hacerle el service, ver las condiciones de la cubierta, cámara, por ejemplo”, detalló el bicicletero.

Las bicicletas, al ser vehículos de bajo costo y fácil mantenimiento, son una solución práctica y económica para moverse. Foto: Natalia Guerrero

En el ciclismo deportivo, hoy también se apuesta a los arreglos y reemplazos, siempre que el bolsillo acceda, ya que los repuestos por lo general son importados, “y debido a como sube el dólar todo el tiempo suben también los precios, por eso el ciclismo es caro… porque después de un período, y siempre que se que se pueda, hay que ir cambiando las cosas porque cada vez hay mejores repuestos y bicicletas”, afirmó don Rubén.



“Los ciclistas nos rebuscamos. Yo hace más de 40 años que corro, estoy con 72 años y sigo corriendo. Es que empezás a correr y después terminas siendo esclavo”, dijo riendo.



“Hoy en día hay muchos adultos que habían dejado de pedalear, estoy hablando de gente grande, que me dice que hace 10 años no estaban pedaleando y agarran de nuevo la bici un poco por lo económico y un poco por el bienestar. Eso está bueno porque si fue por la plata, de igual manera más adelante va a encontrar lo bien que hace estar en la bicicleta. Sólo hay que empezar de a poco, porque algunos ya hacen todo en un día y ya al otro día no querés ni ver la bici”, soltó con risas.



Sobre su oficio tan noble, Rubén comentó que desde niño amaba armar y desarmar la bicicleta de su papá “cuando mi viejo se iba a pescar yo hacía desastre con su bici y después me retaba”, recordó.



Pero esa curiosidad lo llevó a cumplir su sueño de tener una bicicletería -antes trabajaba en la construcción y fue futbolista, “hasta que me rompí la rodilla”, dijo- un lugar que tanto deseó y que en cada peregrinación a Itatí le pedía a la virgen que le diera la oportunidad de tener su ansiado negocio y hace 30 años esa súplica se hizo realidad y lleva el nombre de la proclamada patrona de la provincia de Corrientes. “Yo le hice la ermita”, dice orgulloso Rubén mostrando la imagen que alzó al frente de la bicicletería.



Hoy Rubén a sus 72 años sigue pleno, activo y al frente del lugar que tanto quiso. “Con mi señora somos jubilados y la bicicletería nos ayuda porque la plata no alcanza, además que me gusta trabajar con las bicicletas”, señaló don Rubén que invita a las personas a subirse a las bicis y sentir los beneficios generales de utilizar las piernas en movimiento como medio de transporte y actividad física, promoviendo un estilo de vida saludable y sostenible.

