Brasil atraviesa una de las peores catástrofes | El Territorio

sábado 04 de mayo de 2024 | 6:04hs.

En Brasil, las inundaciones ya se cobraron la vida de casi 40 personas.

La situación en el vecino país brasileño es crítica. Las incesantes lluvias provocaron las crecidas de ríos y arroyos en la zona Sur, afectando en gran medida a los asentamientos poblacionales.

Hasta el momento, se registraron al menos 37 muertos en Río Grande do Sul, 74 desaparecidos y miles de evacuados.

La rotura de una represa ubicada entre los municipios de Cotiporã y Bento Gonçalves, en Río Grande do Sul como así también de una enorme cantidad de puentes, deja en un panorama realmente complejo para los brasileños que desesperadamente intentan escapar de la catástrofe, dirigiéndose a lugares más altos.

Desde Misiones, se expresó la preocupación y el acompañamiento en este momento difícil con el pueblo brasileño, con el cual se tienen afianzados vínculos no sólo comerciales y turísticos, sino también culturales y afectivos.

La cercanía entre los dos países y el constante intercambio hacen que la provincia sea un punto clave en la relación binacional.

La situación

Hasta ahora, las lluvias han afectado a unas 351.639 personas en 235 municipios. El Estado atraviesa “su mayor catástrofe meteorológica”, según dijo el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil, Paulo Pimenta, en declaraciones citadas por Agencia Brasil. Nunca he visto nada igual. Conozco mucho nuestro Estado. He enfrentado situaciones delicadas y dramáticas. Pero puedo asegurarles que nunca he visto una situación como esta”, dijo Pimenta, quien es oriundo de esa región. “Esta inundación que enfrentamos superará con creces lo ocurrido en nuestro estado en 1941”.

El gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, por su parte, advirtió el jueves que la capital del Estado, Porto Alegre, con más de 1.300.000 personas, corre el riesgo de sufrir la mayor inundación de su historia por el rápido ascenso de las aguas del Lago Guaíba, a las afueras de la ciudad, que podría superar los cinco metros hoy.

Consecuencias de las lluvias

