Permanece el tránsito inhabilitado en varias rutas por la crecida | El Territorio

sábado 04 de mayo de 2024 | 6:04hs.

Por las precipitaciones varios arroyos se desbordaron. Foto: Natalia Guerrero

La lluvia no da tregua y desde las últimas horas del miércoles varias localidades fueron afectadas por la cantidad de agua caída. Es así que este jueves se llegó a un récord histórico en la provincia que no se había vuelto a repetir desde 1956. A raíz de las precipitaciones ininterrumpidas se registraron desbordes de arroyos, inundaciones que derivaron en rutas en que se tuviera que cortar el tránsito por algunas rutas.

En este sentido, desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que debido a la crecida del río Uruguay y el aumento del caudal de agua del arroyo Pindaytí, se procedió al corte del tránsito sobre el puente provisorio emplazado en la ruta provincial 2, cerca de Santa Rita.

A su vez, se mantiene el monitoreo de los demás puentes de la ruta costera en el Alto Uruguay. “Se informará debidamente ante algún cambio. Por el momento de manera preventiva y de cuidado se prohíbe el uso del paso provisorio. Debido a daños producidos en la calzada por las intensas lluvias y anegamientos de los últimos días, también se encuentra interrumpido el paso por la traza de la ruta provincial 3 en la zona urbana de la localidad de Cerro Corá”, detallaron desde el organismo.

Asimismo, explicaron que en el lugar se dispuso un desvío por una calle lindante a la ruta pero solamente está habilitado para vehículos de hasta diez toneladas, ya que la infraestructura existente no permite el uso con mayor porte y el espacio disponible no es suficiente para maniobras con unidades de transporte pesado, que no contarían con el radio de giro necesario.

Recién mañana mejoraría el tiempo con el cese de lluvias. Foto: policía de misiones

Por ello, se recomendó a los transportistas evitar la zona urbana de Cerro Corá hasta nuevo aviso. En Mojón Grande, donde el jueves se registraron más de 300 milímetros de lluvias, la ruta provincial 209 se encuentra cortada por crecida del arroyo Once Vueltas, y la ruta provincial 215 tiene su tránsito interrumpido a la altura de los arroyos Once Vueltas y Chico Alférez. En tanto, está habilitado el paso en los puentes provisorios sobre el arroyo Tabay y las rutas provinciales 3 y 4 tienen tránsito normal.

En el cruce de las rutas provinciales 103 y 225 el desborde del arroyo obligó a mantener cortado el tránsito en la noche del jueves. En la mañana de ayer se volvió a habilitar la ruta y ya está normalizado el tránsito en la principal vía de conexión entre la ruta nacional 12 en la ciudad de Oberá.

Asimismo, está normalizado el tránsito en ambas manos de la ruta provincial 4 a la altura del kilómetro 78, concretamente en el tramo que une Leandro N. Alem con Bonpland. En Concepción de la Sierra, a la altura del arroyo Persiguero también se encuentra habilitado el tránsito.

El tiempo

El 2 de mayo de 2024 fue un día histórico a nivel meteorológico en la ciudad de Posadas. Fue la jornada más lluviosa desde que se tienen registros en la capital misionera, es decir, desde el año 1956. Hasta las 16 de ese día se precipitaron en la estación Centro de la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales de Posadas (Opad) un total de 228,6 milímetros de agua, cifra que supera al récord hasta el momento que se había dado el 15 de febrero de 1983 con 209 milímetros.

En este contexto y en relación a cómo estará el tiempo en los próximos días, Daniel Fernández Catá, director de Alerta Temprana, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y afirmó que continuará el período de inestabilidad. “Realmente es una cantidad extraordinaria de agua caída en corto tiempo y sigue muy inestable en toda la región. Está lloviendo en la mitad norte de la provincia, con algunas tormentas en el extremo norte y podemos volver a tener lluvias este sábado (por hoy), pero no tan voluminosas”.

En esa línea, sostuvo que lo peor ya pasó en términos de volumen y que hoy se podrían registrar actividades eléctricas ya que el tiempo está muy inestable. “Según lo que estamos viendo en las imágenes se están moviendo las masas de aire y esto hace que el clima esté muy inestable y particularmente llama la atención el constante flujo de humedad que llega desde el norte, desde la Amazonia que son el alimento para todas estas lluvias”, destacó.

Además indicó que este sábado habrá vientos del sureste que hicieron descender la temperatura tanto en Buenos Aires como en todo el Litoral, “pero esto no va a durar mucho porque el domingo volvería a aumentar la temperatura que va a estar cálida a calurosa hasta mitad de la semana”.

Y agregó: “En cuanto al invierno no estamos en condiciones de precisar las características que podríamos tener pero estamos viendo que volvería a ser corto para nuestra región”, acentuó y cerró comentando que en mayo seguirán las temperaturas altas y recién en junio comenzaría el frío.

Consecuencias de las lluvias

