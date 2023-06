El choque de Caraguatay y un colectivo que ardió en la ruta 12

domingo 04 de junio de 2023 | 6:05hs.

El 29 de mayo de 2012, lo que parecía fue una jornada normal se convirtió en una noche fatal. En el día de semana donde muchas personas, principalmente estudiantes, esperaban el Río Uruguay de las 19.30 en la terminal del Montecarlo para ir a cursar estudios a Puerto Rico o simplemente concretar un viaje a Posadas.



El ómnibus salió a tiempo y dirigió aproximadamente 15 kilómetros hasta Caraguatay, donde se encontró con un camión cargado de mercaderías con el que impactó de frente, a pocos metros del “pesque y pague” de la localidad.



Los primeros en perder la vida fueron el chofer del colectivo, José Eichelberger (38); su acompañante, Hugo Tocci (24); el conductor del camión, Antonio Viera (45), y quien lo acompañaba, Daniel Morínigo (27).



Inmediatamente el colectivo comenzó a incendiarse y los pasajeros que estaban conscientes tras el impacto buscaron la forma de salir y ayudar a otros.



Muchos de los sobrevivientes hasta el día de hoy no recuerdan cómo fue que pudieron salvar sus vidas.



Por más que enseguida los automovilistas que pasaron -entre ellos un cabo de la Policía de Misiones- intentaron sacar a todos, fue imposible porque el fuego se expandía rápidamente.



Los bomberos voluntarios de Montecarlo no tardaron en llegar, pero rescatar a las víctimas que quedaron atrapadas era cada vez más difícil.



Se escucharon desgarradores gritos de desesperación y se vieron pasajeros sobrevivientes totalmente en shock, sin saber qué hacer.



Las otras víctimas

La tarea de los bomberos fue destacable, aunque lo intentaron no pudieron salvar las vidas de todos. Eduardo Rojas (53), Lilian Ortellado (23) y Mirta Kurbay fueron los pasajeros fallecidos en el sitio.



En tanto, Sara Rosana Aguilera (45) permaneció cinco días internada y falleció en el Hospital Ramón Madariaga.



Por semanas quedó el esqueleto del ómnibus a la vera de la ruta nacional 12, dejando una escena desoladora y triste.

