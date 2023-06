Tragedias que marcaron épocas

domingo 04 de junio de 2023 | 6:06hs.

El Territorio cumplió el viernes 98 años de historia. Un recorrido que lo convirtió en referencia y lo destacó por la constante innovación. También, como se dijo aquí en la edición aniversario, cuenta con el archivo histórico más completo de la región.



Por esta razón, en este nuevo informe de domingo, un sello de la empresa periodística, se recurrirá nuevamente a él para reconstruir las tragedias que marcaron la historia de la provincia.



Porque lejos estamos de contar solamente historias buenas. Estos hechos tienen la característica de afectar a muchas personas, de conmover a toda una población y marcar un quiebre en las sociedad.



Son acontecimientos de magnitudes, con consecuencias inmensurables. Cuando esto ocurre, el despliegue periodístico tiene que estar a la altura y eso es lo que siempre destacó este medio.



Cuenta la periodista María Marta Fierro que cuando ocurrió la caída del vuelo 2553 Austral en octubre de 1997, la edición de esa jornada ya estaba cerrada, pero varios periodistas volvieron a redacción para empezar a armar un nuevo diario que saldría a la calle con los detalles de aquel desastre.



“El compromiso de informar a la comunidad la dolorosa noticia era un imperativo. Y lo siguió siendo en los días que siguieron. El panorama era desgarrador. Todos conocíamos en la redacción a al menos uno de los fallecidos. La mayoría, a unos cuantos. Y es posible que lo mismo hubiera podido decirse en toda la ciudad y en la provincia. La tragedia enlutó a todos. Era necesario contar sus nombres, a qué se dedicaban, con qué soñaban, con quiénes viajaban, por qué iban en ese vuelo. Toda la redacción trabajó en recuperar y contar las historias de las vidas que ese vuelo se llevó para siempre”, recordó.



El avión que salió de Posadas cayó en Uruguay y revivió otra precipitación ocurrida el 12 de junio de 1988, aunque ese vuelo de Austral cayó poco antes de aterrizar en Posadas, en medio de una gran tormenta. No hubo sobrevivientes y un equipo de este medio llegó al lugar momentos después. Las imágenes son impactantes.



Triste recuento

En el recorte hecho para este compilado -un ejercicio periodístico tan arbitrario como necesario- también se recuerda un acontecimiento más cercano, aquel que se convirtió en la mayor tragedia del deporte argentino.



Se trata de la 80ª edición del Cruce del Paraná, que terminó con ocho personas fallecidas tras ser succionadas por una barcaza.



Con un despliegue de dos páginas en blanco y negro se contó el hundimiento de la Pirizal, una embarcación que unía Encarnación con Posadas que se incendió en enero de 1976. Se cumplieron 50 años del fallecimiento de 38 pasajeros de esa lancha.



“Rara vez suelo subir a un colectivo porque nunca más se me fue el miedo, es una sensación de inseguridad. En trayectos cortos, voy mirando alerta. Hice mucha terapia porque tenía miedo de morir todo el tiempo. La gente no se levanta pensando que se va a morir, por ahí lo que me pasaba constantemente es que veía peligro en todos lados, me costaba relajarme, a todo le tenía miedo”, contó Romina Laumann, una de las sobrevivientes de la tragedia de Caraguatay, ocurrido hace 11 años.



“Yo sé lo que sufre un tarefero. No vengo con historias que me contaron ni soy un paracaidista. Yo pagué con mi propia sangre. Durante años denuncié lo que pasaba con el transporte y en 2013 hubo otra tragedia y más muertos que en 2000. Ahí se empezó a controlar un poco más. Pero ojo, todavía falta mucho por mejorar”, dijo Oscar Rodríguez (48) en referencia a dos hechos que dejaron al descubierto las precarias condiciones en la que trabajaban los tareferos, que generaron grandes cambios en la legislación.



Hay pocos casos similares, como el triple choque de colectivos en Santo Tomé, Corrientes, del que se cumplieron 30 años, pero los accidentes de colectivos generalmente tienen como saldo imágenes de destrucción y muchas víctimas.



Uno de ellos ocurrió el 16 de diciembre del 2016. Entonces un colectivo de doble piso que había partido con un contingente de estudiantes egresados de distintos puntos de esta provincia hacia las playas brasileñas volcó en pleno tránsito sobre la ruta BR-285 cerca del acceso a la localidad de Caibaté, entre Sao Luiz Gonzaga y Santo Ángelo. Fallecieron dos estudiantes y una coordinadora.



Un ómnibus con jubilados misioneros también despistó el 19 de abril del 2009 sobre la ruta BR-282, en el municipio de Rancho Quemado.



La unidad terminó en un barranco, lo que causó el fallecimiento de ocho de los 33 integrantes del pasaje. Por este caso, contrario a lo ocurrido con los adolescentes, la Justicia avanzó y el empresario de transporte Emilio Casals fue condenado a cuatro años.



Pase y lea esta parte de la historia como sólo El Territorio puede contarla.

Un fallido aterrizaje en Posadas que dejó como saldo 22 muertos El vuelo 2553 de Austral sigue en la memoria de lo misioneros El cruce del río Paraná que conmocionó al deporte misionero Una explosión en el Paraná que causó 38 muertes Las dos tragedias de tareferos que modificaron leyes El choque de Caraguatay y un colectivo que ardió en la ruta 12 Triple colisión de colectivos dejó 50 personas fallecidas