El vuelo 2553 de Austral sigue en la memoria de lo misioneros

domingo 04 de junio de 2023 | 6:05hs.

La caída de un avión que había partido del aeropuerto de Posadas y que provocó la muerte de las 74 personas que viajaban en su interior, permanece en la memoria de los misioneros como la tragedia más dolorosa de la historia del tránsito aéreo local.



El dolor colectivo que generó ese desastre aéreo no se limitó a la muerte de aquellas 84 víctimas fatales sino también al proceso judicial que tuvo todas las características de lo que sucede cuando no se investiga ni se juzga un hecho con la celeridad y la confianza necesaria para saber que se está buscando hacer justicia.



Ocurrió en la noche del 10 de octubre de 1997, cuando un avión de la empresa Austral, después de despegar del aeropuerto posadeño con destino a Buenos Aires, terminó estrellado en un campo uruguayo, cercano a la ciudad de Fray Bentos, provocando la muerte de todas las personas que transportaba.



Esa tragedia fue investigada por la Justicia argentina y llegó a la instancia del juicio oral después de 22 años en los que los familiares de las víctimas lucharon contra viento y marea para lograr que los responsables de la caída de esa aeronave sean penalizados.



En el banquillo de los acusados estuvieron 35 personas, la mayoría con edades superiores a los 70 años, por el tiempo que transcurrió entre el hecho y el juicio oral. Los imputados eran todos ex directivos de la firma Austral que al momento de la tragedia era parte de la empresa estatal española Iberia y funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina que también en ese entonces era la autoridad local encargada de velar por la seguridad del transporte aéreo.



En ese proceso oral que se desarrolló en los Tribunales de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, decidió absolver a los 35 imputados, luego de que el fiscal Patricio García Elorrio optara por no acusarlos al considerar el principio de “in dubio pro reo”, que significa que ante la insuficiencia probatoria se está a favor del acusado.



Ese juicio oral comenzó en los tribunales de Comodoro Py en marzo del 2019 y finalizó por plataforma virtual -en tiempos en los que aún regía la obligatoriedad de distanciamiento social por la pandemia de Covid 19- en diciembre del 2021.



Los fundamentos de esa sentencia, considerada “injusta” por los familiares de las víctimas, pedían para todos los imputados penas de hasta 25 años de cárcel por el delito de estrago doloso -se conocieron en marzo de este año.



Posteriormente, en mayo, la querella de un grupo de familiares representada por los abogados Norberto Caputo y Silvina Rumachella, que además de abogada es hermana de una de las azafatas víctimas de ese vuelo, apelaron a la Cámara de Casación Penal. Además requirieron que se revierta ese fallo porque señalan que hubo “arbitrariedades en la valoración de la prueba”.



Por ese motivo actualmente la causa penal está siendo analizada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa que son los magistrados que deberán resolver el planteo elevado por los familiares en su larga batalla en reclamo de justicia



“No volvimos a ser los mismos”

El Territorio dialogó la semana pasada con Laura Wenk, hija del odontólogo de Alem Alfredo Mario Wenk , que fue una de las 74 personas que perdieron la vida cuando se cayó ese avión.



“Creo que a todos los familiares nos pasó que teníamos una vida antes de que se caiga ese avión y otra muy distinta después de haber perdido nuestros padres, madres, hermanos, hijos, esposas y maridos. Nosotros no volvimos a ser los mismos nunca más y jamás borraremos de nuestra mente el 10 de octubre de 1997 y ni hablar después de haber escuchado que fue una tragedia que la justicia no la reconoce como tal”, señaló.



Wenk también afirmó que “al dolor inmenso de perder a mi padre con la caída de ese avión se sumó otro dolor igualmente intenso cuando vimos que la justicia argentina lamentablemente empañada por algunos jueces como los que juzgaron este caso faltos de moral y obsecuentes vaya a saber a qué o a quienes no hallaron responsables a quienes tienen el deber de hacer las cosas bien”.

Opinión Por María Marta Fierro

La página más desgarradora

Cuando el destino del vuelo 2553 de Austral finalmente se confirmó, tras horas de incertidumbre, la edición del sábado 11 de octubre 1997 ya estaba cerrada. Sin embargo, las dimensiones de la tragedia exigían una segunda edición. Un equipo de emergencia fue convocado nuevamente al diario para la tarea. Ya era de madrugada, la ciudad estaba mojada y salpicada de vestigios de la reciente tormenta cuando la nueva edición salía a las calles con la confirmación de la mayor tragedia aeronáutica del país.



En tiempos de la inmediatez de la noticia en el celular, quizás cueste entender en retrospectiva la necesidad de hacer algo así. Sin embargo, entonces, El Territorio en soporte digital recién daba sus primeros pasos. El compromiso de informar a la comunidad la dolorosa noticia era un imperativo. Y lo siguió siendo en los días que siguieron. El panorama era desgarrador. Todos conocíamos en la redacción a al menos uno de los fallecidos. La mayoría, a unos cuantos. Y es posible que lo mismo hubiera podido decirse en toda la ciudad y en la provincia. La tragedia enlutó a todos. Era necesario contar sus nombres, a qué se dedicaban, con qué soñaban, con quiénes viajaban, por qué iban en ese vuelo. Toda la redacción trabajó en recuperar y contar las historias de las vidas que ese vuelo se llevó para siempre. También estuvieron los milagros: esos viajeros que estaban destinados a tomarse

ese avión, pero finalmente por cuestiones circunstanciales viajaron en otro y seguramente, aún hoy, seguirán contando esa anécdota como un asombro inevitable. Y estuvieron los otros, menos afortunados, los que no iban a viajar en ese avión, pero terminaron subiendo y hoy no están. Ese domingo posterior a la tragedia confirmaba que no había sobrevivientes y rendía un homenaje a las víctimas. Fue necesario imprimir una tirada extraordinaria.



A muy poco de cumplir sus 100 años, la historia de El Terrritorio está salpicada de episodios similares. Pero ninguno como el de esa madrugada en que fue necesario regresar para imprimir la tapa más desgarradora.

Tragedias que marcaron épocas Un fallido aterrizaje en Posadas que dejó como saldo 22 muertos El cruce del río Paraná que conmocionó al deporte misionero Una explosión en el Paraná que causó 38 muertes Las dos tragedias de tareferos que modificaron leyes El choque de Caraguatay y un colectivo que ardió en la ruta 12 Triple colisión de colectivos dejó 50 personas fallecidas