La función de los intérpretes del idioma guaraní y su inicio

domingo 30 de abril de 2023

Nacido y criado en la aldea Perutí, en la localidad de El Alcázar, Sergio Villalba (37) decidió un día no sólo fortalecer el compromiso con su comunidad sino con muchas otras aldeas mbya que a lo largo de la provincia necesitaban de su ayuda. Y con fiel vocación de ayudar y ser parte de la Policía de Misiones, se capacitó y estudió para convertirse en la actualidad en intérprete del idioma guaraní.



Estos intermediarios entre el Poder Judicial de la provincia y las distintas comunidades tienen periódicamente la misión de realizar notificaciones formales sobre causas vinculadas con la Justicia ordinaria.



“Hace 15 años que estoy en la fuerza, desde 2008, hago servicio de guardia en la comisaría de la localidad y sargento es mi jerarquía. Esto nació cuando la gente de distintas comunidades se reunió para pedir que las notificaciones se lean también en lengua guaraní. Es por eso que surgió esta iniciativa en conjunto entre el Ministerio de Gobierno y la Policía con la idea de que en cualquier comunidad que nos necesiten podamos ir y asesorar, como así también explicar las dudas que tenga cualquier miembro de la comunidad”, comenzó su relato el uniformado, quien trabaja de forma mancomunada con su sobrino, el agente Matías Cabrera, quién también se desempeña como intérprete.



El entrevistado reconoció que más allá de sus habituales labores en la dependencia de su localidad, también debe viajar a distintas localidades de la provincia cuando su rol de intermediario lo requiera. Contó que su trabajo representa informar cuándo una persona debe trasladarse a un juzgado para una determinada requisitoria judicial. O bien para que se realice una ampliación de denuncia.



“Muchas veces intervenimos, pero si hay una denuncia que sale dentro de esa propia comunidad. Siempre que se requiera de nuestra presencia es porque tenemos que traducir ciertas cuestiones vinculadas con el derecho y que si no lo haces en guaraní puede ser muy complicado de explicar. Pero para eso tenemos que ir con el cacique, saludar y pedir permiso”, explicó Sergio.



El sargento también comentó que ser intérprete representa una experiencia nueva porque “en muchos casos las personas no entienden de cuestiones judiciales”. Aunque reconoció que por venir de una comunidad guaraní se genera mucha confianza con la persona a la que se debe informar o explicar determinada cuestión. Esto hace que el trato sea mucho más cordial y ameno.



“Nosotros tenemos comunicación con la mayoría de las comunidades, para que se sigan las causas, la mayoría de las veces nos piden que vayamos a las escuelas para dar charlas y eso ayuda mucho a nuestro trabajo”, precisó.



“Nuestra función es mejorar la comunicación entre las comunidades y la Justicia. Y que la gente de la comunidad escuche mejor y entienda mejor. Antes se les hacía firmar a la fuerza distintas documentaciones y ellos no entendían qué estaban firmando. Ahora hay mucha más comunicación con los caciques y eso nos ayuda mucho a hacer nuestro trabajo más efectivo”, puntualizó.



Por último, reconoció que ser intérprete es un compromiso muy grande y que lo asume con mucho orgullo. Recordó que en su infancia y adolescencia debió caminar diariamente 40 kilómetros desde su aldea para poder estudiar y formarse para ser lo que es hoy en día. Y que ese sacrificio le ayudó a ser parte de la Policía de Misiones, institución a la que desde pequeño siempre anheló pertenecer.



Implementación formal

A principios de julio del año pasado, el gobierno de Misiones oficializó la labor de Sergio y Matías como los primeros intermediarios para la redacción y la lectura sobre las cédulas de notificación a los miembros de dichas comunidades.



El director de Asuntos Jurídicos de la Policía, Sandro Martínez, explicó que las tareas que realizarán los intérpretes serán para que “todos los trámites administrativos que involucren a las personas de la comunidad guaraní se hagan en la lengua oficial y en idioma guaraní”.

