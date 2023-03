Salvadora Sokol, un símbolo femenino que dejó impronta

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:05hs.

El río Paraná oculta historias que esperan ser contadas. Algunas logran prosperar y otras, simplemente, quedan sumergidas en la memoria de sus protagonistas.



Salvadora Sokol es una de las cómplices de esas majestuosas aguas. La química siempre estuvo a flor de piel entre ellos dos y hoy, con 87 años, el reconocimiento de sus pares es tan grande que hasta el Pirá Pytá organiza torneos en su honor.



Salvadora llegó desde el Paraguay con el desparpajo necesario para romper con los moldes de hace seis décadas atrás. A los 18 años conoció a Ladislao, quien le inculcó el amor por la pesca apenas casados en 1958.



“Nunca antes había pescado, pero nos casamos y él me pidió acompañarlo en cada torneo”, le dijo Salvadora a El Territorio, sin saber que desde ese momento quedó sellada una de las duplas más recordadas de la rica historia posadeña.



El binomio Sokol participó casi tres décadas en las 20 Horas de Pesca del Pirá Pytá, en torneos de Paso de la Patria y en la Isla del Cerrito… hasta se dio el lujo de ganar títulos recordados por los sabios de la disciplina. Todos arriba se su memorable lancha ‘No hay apuro’, que hoy sigue navegando con el mismo nombre en la vecina Ituzaingó.



“Tenía ojos de halcón, veía que los pescados se movían y le guiaba a mi marido… se ve que tenían hambre. Me acuerdo que una vez pescamos dos y volvimos al club con la tarea cumplida, nadie podía creer que lo hicimos tan rápido”, relató Salvadora.



La pequeña gran conquistadora decidió convertirse en una pescadora profesional en tiempos donde era muy difícil ver a una mujer en competencia. De hecho hubo varios palos sobre la rueda en ese trayecto ascendente, como aquella vez que intentaron sabotear su participación en un importante torneo cordobés.



“En los eventos estaba entre los cuatro o cinco primeros, a veces entre los diez. Eran puestos suficientes para ir a competir a Cruz del Eje representando al Pira”, recordó.



“Yo acompañaba a mi marido y a los otros no les gustaba porque era la única mujer de la delegación, entonces más de una vez intentaron dejarme fuera”.



Pero obviamente no era suficiente para bajar a la guerrera. “Siempre digo que las personas no deben privarse ni complicarse. En ese torneo salí tercera y me llevaron rosas y flores como reconocimiento, me dio vergüenza, pero qué se le va hacer”, soltó con un sonrisa dibujada en su rostro.



En otras anécdotas, Salvadora contó que compartía algunas jornadas en el club con sus mascotas: “En Semana Santa llevaba al loro y al perro… el loro cantaba ‘Yo soy paraguayo’ a cualquiera que llegaba; a todos le caía bien”.



También hubo espacio para sus dos hijos Stella Maris y José Orlando. “Poco más de un mes del nacimiento de mi hijo yo ya estaba pescando sin autorización del médico que también era pescador... hasta me decía que si pasaba algo él iba a estar cerca para pasar de un bote a otro y atenderme”, recordó. “Mis hijos siempre nos acompañaron y fueron con nosotros a varias competencias”, cerró.



Hoy la familia es numerosa y por supuesto que sigue con la tradición. La leyenda viva cuenta con dos hijos, siete nietos y dos bisnietos. Todos amantes del río y algunos ya con títulos debajo de sus brazos.



Sin dudas Salvadora es una eminencia de la pesca en el sur de la provincia. Su vida siempre se vio reflejada en ella y hoy, ya sin Ladislao pero con sus hijos, vive en su casa del centro capitalino entre recuerdos y fotos, entre la historia y las marcas de una vida plagada de satisfacciones.

