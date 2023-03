domingo 26 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La provincia de Misiones es uno de los destinos más elegidos para la pesca. Gracias a su gran cantidad de arroyos y ríos, la Tierra Colorada ofrece distintos tipos de opciones para los amantes de la pesca. Y una de las voces autorizadas para hablar sobre el tema es la de Víctor Bonifato, quien actualmente se desempeña como presidente de la Confederación Argentina de Pesca. Fue integrante y capitán de la selección argentina de pesca y lanzamiento. Bonifato, que también cuenta con una larga trayectoria en esta actividad y constantemente participa de los encuentros en los distintos puntos de la provincia en los que se realiza un torneo del calendario misionero.



Pero más allá de la actividad deportiva, Bonifato destacó la parte social y cultural que se relaciona con el hecho de ir a pescar. “La pesca es la fábrica de amigos más grande del mundo. Cuando vos vas a un torneo estás cuatro horas, pero la amistad que hiciste en ese tiempo te queda para toda la vida. Uno no se acuerda de qué pescado sacó, se acuerda de los amigos que hizo en cada oportunidad”, destacó Víctor Bonifato en diálogo con El Territorio.



“El año pasado en Goya, en la fiesta Nacional del Surubí, hubo 1.200 embarcaciones en el río. En cada embarcación iban tres personas, es una cantidad impresionante de gente que también genera un impacto económico”, explicó avalando los datos que reflejó el informe mencionado anteriormente.



Otro de los puntos que destacó Bonifato a favor de la pesca es que se trata de una actividad que incluye a toda la familia, no tiene límites de edad ni condiciones físicas.



“La pesca es una tradición argentina, un canal de comunicación con tu familia. Es una actividad inclusiva porque no hay límites de edad, puede ir el nieto, el abuelo en silla de ruedas, todos pueden pescar. Familias enteras comparten en la naturaleza”, valoró.



Ante la pregunta de ¿qué es un buen pescador? Bonifato fue claro: “El buen pescador es el comparte su experiencia con los amigos, intenta transmitir lo que sabe y lo que aprendió”.



Para cada uno de los clubes que integran la federación misionera de pesca el torneo del club es la fiesta más importante del año. Hace un par de fines de semana se disputó la primera fecha del calendario 2023 en Montecarlo. La federación está conformada por un club de Puerto Libertad con el lago Uruguaí, Eldorado, Montecarlo, Puerto Rico, Aristóbulo del Valle,Roca-Corpus, San Ignacio, Pirá Pytá y el club de Pesca Puerto Mauri que es de Azara.



Concientizando al semilero

Bonifato también hizo hincapié en el semillero de pescadores y aseguró que cada vez son más los niños que se suman a una actividad que no sólo se basa en la pesca, sino también en el cuidado y la preservación de la naturaleza. “Cada vez más chicos se hacen pescadores. Los clubes tienen sus escuelitas de pesca, que no enseñan sólo a pescar. Se enseña a hacer campamentos y sobre todo a la preservación de la naturaleza. De cuidar el pescado, de capturarlo y devolverlo al agua y que salga nadando. Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Ecología, ellos son los que autorizan las actividades y la Prefectura es la que nos brinda seguridad”, cerró.

Pesca: otra de las grandes pasiones argentinas La Fiesta del Surubí en Goya ya tiene cerca de 1.000 equipos inscriptos Un calendario para recorrer la provincia todo el año Tradición familiar que se transmite de generación en generación Salvadora Sokol, un símbolo femenino que dejó impronta Argentina, uno de los puntos más elegidos para la pesca deportiva