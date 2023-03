Pesca: otra de las grandes pasiones argentinas

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:06hs.

La pesca es una pasión para los argentinos, ya que más de 3,6 millones de personas en nuestro país eligen la pesca deportiva, lo que representa aproximadamente al 8% de la población. El dato surge de un relevamiento a nivel nacional sobre un gran número de actividades al aire libre encarado por la consultora de Julio Aurelio (Aresco), una de las más importantes del mercado. La misma se llevó a cabo instancias de la Asociación Industriales Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (Aicacyp).



La investigación mostró por primera vez con detalles de datos y gráficos por qué el deporte de la caña es una de las actividades al aire libre más practicadas a lo largo y ancho del país.



El estudio intentó determinar la elección de los argentinos cuando deciden disfrutar al aire libre. La pesca deportiva aparece como una actividad que se realiza tradicionalmente y desde hace mucho tiempo: el 60% de los entrevistados realiza esta actividad desde hace más de diez años.



Entre los habitantes del Amba el 50% de los encuestados se inició en la pesca hace más de una década. Ese porcentaje supera el 60% en zonas pesqueras como el Nordeste Argentino (NEA), la Patagonia y el Centro del país. Un 18% de las personas se iniciaron el último año y, aquí el dato alentador para el desarrollo de la actividad en el futuro, el 40% son menores de 29 años. El semillero de la pesca no para de crecer y un claro ejemplo de ello son la gran cantidad de torneos que se realizan para los más chicos y que cuentan muchísimos participantes.



Las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos son destinos preferentes para los aficionados de la caña. Una actividad predominantemente social y destinada a reforzar vínculos: 40% sale en familia y 44% con amigos. Un 64% de los entrevistados por la consultora que llevó a cabo el informe manifestó pescar desde la costa y la mayoría lo hace en agua dulce (83%) y con carnada (71%). Sólo el 8% declara utilizar señuelos.



El impacto económico

La incidencia del rubro Pesca en la industria del aire libre no sólo se nota claramente en las exposiciones organizadas por Aicacyp , en la que más del 50% de los visitantes que asisten anualmente a la muestra indican comercializar productos relacionados a la pesca.



También se refleja en el movimiento comercial. En el 2022 ingresaron al país más de 760 mil cañas y más de 780 reeles de pesca. El 40% de los pescadores hizo un cambio en este equipamiento durante el transcurso de ese año.



En los últimos seis años se importaron más de 2.660.000 cañas y más de 2.720.000 reeles, un mercado abastecido por un millar de comercios en toda la Argentina.



Y el informe no hace más que ratificar lo expresado. El 70,9% de los encuestados adquirió estos productos en el último año, un porcentaje equivalente a más de 2,5 millones de personas que en un 81% de los casos adquirieron estos productos en comercios de proximidad. Y aunque una significativa mayoría consideró que los precios de esos productos eran entre caros y muy caros, decide seguir invirtiendo y renovando sus elementos de pesca.



“La pesca es clave para el turismo”, “Impulsa las economías regionales”, “Es una actividad que cada vez genera más empleo”. Funcionarios, empresarios, dirigentes y aficionados vinculados con la actividad suelen pronunciar frases como estas que, no por ciertas, dejan de sonar vagas si no van acompañadas de cifras que las respalden.



Por eso, en un esfuerzo que sin dudas será muy valorado por el sector, la Asociación Industriales Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca decidió encarar este relevamiento que pone en números concretos el comportamiento de los pescadores y todo lo que se genera a su alrededor.

“La pesca es la fábrica de amigos más grande del mundo” La Fiesta del Surubí en Goya ya tiene cerca de 1.000 equipos inscriptos Un calendario para recorrer la provincia todo el año Tradición familiar que se transmite de generación en generación Salvadora Sokol, un símbolo femenino que dejó impronta Argentina, uno de los puntos más elegidos para la pesca deportiva