El Turismo Carretera ya es ‘política de Estado’ para el sector turístico

domingo 12 de febrero de 2023 | 6:05hs.

Desde el 2007 hasta la actualidad el Turismo de Carretera (TC) se instaló en el autódromo posadeño para disputar una fecha de su calendario. La prueba se transformó en un clásico de la región que trae fanáticos de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Paraguay y Brasil, quienes durante tres días desatan su pasión alentando a los pilotos y las marcas que conforman la máxima categoría nacional.

El TC en Posadas dejó de ser sólo un evento deportivo para formar parte del movimiento económico y turístico de la capital.

Según datos del Ministerio de Turismo, cada edición del TC fue dejando millones de pesos en Posadas. En el 2022, por ejemplo, ingresaron al sector turístico unos 70 millones de pesos.

La competencia por excelencia llegó en julio del 2022. Fotos: Marcelo Rodríguez

“El TC genera un movimiento importante y es un público ABC1, que posee un poder adquisitivo importante. En la última edición el gasto promedio por persona fue de 9.000 pesos. Apostar al TC como política de Estado fue un acierto para el sector”, explicó José María Arrúa Ministro de Turismo de Misiones.

“Por suerte pudimos lograr con las nuevas autoridades del autódromo y de la ACTC que las últimas ediciones el TC en Posadas coincidieran con la temporada baja para Misiones. De esta manera sólo con el movimiento que genera la categoría se da un pico y sumamos un fin de semana con movimiento intenso”, comentó Arrúa en charla con El Territorio.

Más eventos

Además del TC, Misiones va a recibir este año a otros eventos tuerca que van a movilizar las distintas localidades. Así, en abril llegará el Sudamericano de Picadas a Posadas, en mayo estará el Enduro Classics Series en Alem y en agosto se realizará una nueva edición del Jeep Fest Argentina en San Vicente. La gran novedad será el arribo del TC Mouras al autódromo de Eldorado.

“Este año vamos a tener eventos en Posadas, Oberá, San Vicente y Alem y se va a sumar Eldorado como nueva plaza, por lo que se van a ampliar los beneficios para el sector turístico en distintas regiones de la provincia”, ejemplificó el funcionario.

“El Jeep Cross, las Picadas y las motos son otros eventos que movilizan y que son muy requeridos. En San Vicente en agosto, cuando recibe a los jeeperos, se genera un gran movimiento en toda la zona. Ahora en Posadas vamos a tener una fecha del Sudamericano de Picadas y en Alem vamos a tener el Enduro. Son visitantes de alto nivel económico porque van a venir de todo el país, Brasil y Paraguay a conocer la provincia. Son otros fines de semana de una buena ocupación en cada una de las localidades”, agregó el ministro.

El rally es el motorcito local

Por otra parte, el ministro Arrúa también resaltó al Campeonato Misionero de Rally como motor de la economía local para el sector turístico provincial ya que en cada fecha se ven colmadas las plazas y también las localidades aledañas.

“A nivel provincial no me quiero olvidar del rally, que a la localidad a la que va a correr sus fechas colma todas las plazas y como va tanta gente, se ven beneficiadas las localidades aledañas. Cada fecha genera un alto impacto en el sector turístico y si el rally no va, ese movimiento extraordinario no existiría en esa localidad”, explicó Arrúa.

Como todos los años, el TC convoca a fanáticos de toda la región y el país.

“Es más, sabemos que en algunas localidades las cámaras del sector turístico o del comercio local hicieron estudios sobre el movimiento y eso da una pauta de lo que mueve. Tenemos ejemplos de sobra, como cuando va a Aristóbulo del Valle se ocupan las plazas de Salto Encantado y Campo Grande o como cuando en Campo Viera termina durmiendo gente en Oberá”, resaltó Arrúa.



El arribo del TC en números

2017

Ocupación hotelera: 91,8%

Noches en promedio

de pernoctes: 2,8

Gasto turístico total:

Más de $8,4 millones

Más de 8.900 pernoctes

Más de 3.300 arribos.

2018

Ocupación hotelera: 95%´

Noches en promedio

de pernoctes: 2,6

Gasto turístico total:

Más de $9,5 millones

Más de 9.200 pernoctes

Más de 3.500 arribos.

2019

Ocupación hotelera: 97,8%´

Noches en promedio

de pernoctes: 3

Gasto turístico total:

Más de $15 millones

Más de 13.000 pernoctes

Más de 4.500 arribos a Posadas

2020

No se realizó por la pandemia de Covid

2021

Ocupación hotelera: 80%

Noches en promedio de pernoctes: 2,5

Gasto turístico total:

Más de $14 millones

Más de 9.000 pernoctes

2022

Ocupación hotelera: 100%

(se habilitó el registro de casas)

Noches en promedio

de pernoctes: 2,6

Gasto turístico total:

Más de $70 millones

Más de 15.000 pernoctes

Más de 6.000 arribos a Posadas

*Datos: Ministerio de Turismo

de Misiones

