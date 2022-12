Misiones está dentro de la segunda región con más actividad eléctrica del mundo

jueves 29 de diciembre de 2022 | 3:30hs.

Durante la jornada del martes varios puntos de la provincia fueron afectados por el temporal que causó daños en tendidos eléctricos, en cultivos y caída de árboles, sobre todo en localidades como El Soberbio y Jardín América. Pero en Posadas, una niña de 8 años fue alcanzada por un rayo, afortunadamente fue estabilizada y su vida no corrió peligro.

No es la primera vez que esto sucede en la provincia y se debe a que la tierra colorada se encuentra dentro de la segunda región más tormentosa y con mayor actividad eléctrica del mundo, antecedida por India. Esta información la dio a conocer Fabio Cabello, meteorólogo de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales (Opad), de la Municipalidad de Posadas.

Según explicó, esta región comprende Misiones, Corrientes, Paraguay y los estados del sur de Brasil y es sujeto de estudio. Dijo además que ser alcanzado por un rayo es la segunda causa de muerte por fenómenos meteorológicos.

"Estamos en una zona muy peligrosa, somos la segunda región mundial en descargas eléctricas y cuando hay tormenta eléctrica las personas podemos ser alcanzados por un rayo tanto de manera directa como indirecta. La manera directa puede ser cuando estamos caminando por la calle se nos cae un rayo por medio de un paraguas, y la manera indirecta es que estamos en la casa, estamos haciendo contacto con algo metálico", se explayó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Y agregó: "Ha habido muchos casos de esto segundo, de personas colgando la ropa en el tendedero que es de alambre o de un rayo en el árbol haciendo que la descarga de electricidad se transmita por inducción a todo lo que sea eléctrico o metálico. Por eso a modo de prevención siempre tenemos que desconectar los aparatos de las redes eléctricas e informáticas".

En ese marco, remarcó que la mayor prevención cuando se producen tormentas eléctricas es estar bajo un techo, un lugar seguro dentro de la casa, del lugar de trabajo, un auto o del supermercado, no estar en la calle y tampoco permitir que los niños estén jugando en al aire libre.

Por otra parte, el profesional hizo hincapié en la importancia de los pararrayos en buen estado para un correcto funcionamiento.

"Son importantes pero tienen una vida útil, un pararrayos es un cable a tierra de cobre enterrado a dos o tres metros debajo de la tierra, cumple la misma función de disipar la actividad eléctrica de un rayo, en vez de caer sobre un edificio o sobre la superficie en general, la descarga eléctrica es transportada debajo de la tierra", sostuvo Cabello.

Por ello, es fundamental que los pararrayos estén en condiciones. "Cada vez que un pararrayos recibe un rayo se va quemando, se va degradando el material y va perdiendo su eficiencia, entonces con dos o tres rayos el cable del pararrayos queda totalmente quemado, el cable queda de color negro y sin la eficiencia necesaria".

Asimismo detalló que en Posadas el 99,9% de los pararrayos no está en condiciones y que el efecto es contrario. "No prestan ninguna utilidad, al contrario un pararrayos sin funcionar va a llamar el rayo pero no va a cumplir la función de disipación bajo tierra, sino que va a disipar la descarga eléctrica, la potencia eléctrica hacia los costados causando daños en vidrios, mampostería o en el edificio", indicó.

Nuevo año con lluvias y tormentas

Según detalló Cabello, se esperan chaparrones para el domingo 1° de enero del 2023, mientras que las lluvias y tormentas llegarían entre el lunes y martes de la semana que viene.

"Si bien para el sábado habrá alguna amenaza, todo parece indicar que el 31 vamos a pasar un buen sábado. Ya el domingo por la tarde se podrían producir algunos chaparrones con descargas eléctricas, mientras que el lunes y martes sí son más altas las posibilidades que tengamos algunas tormentas eléctricas inclusive fuertes sobre la región", explicó.

Por último dijo que "las tormentas que hemos tenido actualmente, las vamos a tener ahora y en el futuro. Tenemos que tener precaución nosotros mismos cuando salimos a algún lado y hay una tormenta. Parece que las cosas que vemos en la televisión no nos pasarán a nosotros, pero sí nos pasan, por eso siempre tenemos que resguardarnos en caso de que se desate una tormenta".