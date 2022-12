La ilusión de conocer a Papá Noel supera al regalo

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

La navidad es un tiempo mágico para los niños, sobre todo aquellos que esperan la llegada de PapáNoel con ansias. Muchos de ellos simplemente sueñan con verlo pasar y poder saludarlo. Es por ello que por segundo año los integrantes de la comisión del barrio Unión de Puerto Iguazú, decidieron aunar esfuerzos y reunir golosinas para regalar en este tiempo.



Si bien este año fue más difícil reunir donaciones de parte de los vecinos y los comerciantes del barrio, la comisión logró armar 400 sorpresitas que contenían un jugo, turrones, caramelos, chupetines que fueron muy bien recibidos por los chicos. “Nada es tan importante como la sonrisa de los niños cuando recorremos las calles con la camioneta y el Papá Noel. La ilusión en sus rostros y la sonrisa cuando reciben algo no tiene precio” contó Juan Díaz, presidente de la comisión. Juan fue este año el único responsable de ponerse bajo la piel de Papá Noel ya que su asiduo colaborador tenía ya otros compromisos asumidos.



El recorrido por las calles internas del barrio Unión se realizó el jueves por la tarde, a bordo de una camioneta con el acompañamiento de un móvil de la comisaria tercera que iba adelante llamando la atención con la sirena. Así, los niños comenzaron a salir de sus hogares para encontrarse con Papá Noel.



En varios puntos del barrio los niños corrieron al encuentro y muchos de ellos demostraron estar más interesados en el saludo del hombre vestido de rojo con barba blanca que en los regalos. Incluso, muchos niños estaban disfrutando de una tarde de juegos en las piletas en sus casas y salieron en traje de baño a esperarlo en la vereda para saludarlo y recibir los dulces.



Por momentos niños de los barrios aledaños llegaban corriendo y gritando “Papá Noel, Papá Noel” y la camioneta detenía su marcha para que lo pudieran saludar. Luego de una foto volvían a su casa felices de haberlo visto y desearle una Feliz Navidad.



“No cuesta nada hacer feliz a los chicos en una fecha tan especial, nosotros somos gente común, trabajadores. Yo cerré mi comercio para salir de Papá Noel, pero nada es tan importante como esto, los chicos son felices y eso es lo que nos llena el corazón, no solo a mí, sino a todos los que colaboraron para agasajar a los niños”, alegó Juan.



Desde la Comisión trabajan constantemente, no solamente agasajan a los niños en Navidad, sino que celebran el Día del Niño anualmente con la colaboración de los vecinos y ahora tienen como objetivo reparar los juegos de la plaza para el esparcimiento de los chicos del barrio durante las vacaciones.

