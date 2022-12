La mesa navideña, la excusa perfecta para compartir y pensar en el otro

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

La Navidad no es una efeméride más del calendario. Para la mayoría, es un momento de encuentro, de convite e intimidad con los seres más queridos. Y si de compartir se trata, la comida no puede faltar. Sin embargo, la realidad de todos es diferente y a veces, lo que para algunos representa la reunión familiar alrededor de una gran mesa, para otros puede representarse con mayores necesidades y carencias.



Ahora bien, con la premisa de que todos podamos celebrar una buena Navidad, la red Alimendar lanzó la campaña solidaria ‘Navidar’, una propuesta que invita a los vecinos a regalar una cena navideña rica y nutritiva a quien más lo necesite.



La iniciativa surgió a partir de las necesidades que el grupo de voluntarios observó en las comunidades y barrios más carenciados de la ciudad. Es que Alimendar trabaja con más de 20 comedores locales, a quienes asisten a través del rescate de comida y la conexión con distribuidoras, empresas, servicios de catering, familias y otros para evitar el desperdicio de alimentos y a la vez contribuir con aquellos que puedan estar necesitando un plato de comida.



“Nuestra red de voluntarios trabaja con muchos comedores de la zona que necesitan de la solidaridad y el apoyo de la gente. Pensamos que para esta Navidad sería un lindo gesto que todos los comensales de los diferentes comedores puedan recibir una cena rica para compartir en familia, así que pusimos manos a la obra y lanzamos la campaña”, contó Gionas Borboy, de la Red Alimendar Antidesperdicios, en diálogo con El Territorio.



“Pero si tratábamos de cubrir la demanda de comensales con nuestro trabajo en red no llegábamos a abastecer a todos, por eso se nos ocurrió invitar a más personas a colaborar con la causa. De modo que puedan estar a un solo click virtual de regalar una cena navideña”, agregó sobre la campaña que lanzaron en redes sociales y vía Whatsapp y consistía en la compra de un plato de comida de 390 pesos para regalar a una persona.



El equipo se encargó de estudiar el mercado, ofrecer un precio específico por plato, recaudar el dinero necesario, comprar y distribuir los insumos a los diferentes comedores. La cena, en tanto, se repartirá hoy y estará a cargo de las cocineras que trabajan a diario en los diferentes barrios. El menú consistirá en una pata muslo grande de pollo para cada comensal y una ensalada abundante y nutritiva “para que todos puedan comer algo rico en las fiestas”, aclaró Borboy con mucha alegría.

Las cocineras se encargarán del menú para repartir la cena navideña. Foto: Joaquín Galiano



Desde el comienzo de la campaña -la semana pasada- hasta ayer, que los voluntarios partieron en recorrida por los comedores de la ciudad entregando los alimentos; habían juntado un poco más de 350 cenas navideñas en dinero sobre las 600 que se habían propuesto. También recibieron donaciones de alimentos e insumos para esta cena, por lo que lo recaudado alcanzó para varios comensales más.



Y pese a que no llegaron al número propuesto -o la cifra real de personas que asisten a los comedores barriales- los voluntarios se mostraron muy agradecidos con la colaboración de las personas así como también orgullosos del trabajo realizado.



“La idea es abarcar la mayor cantidad de comensales posibles, para que nadie se quede sin su cena”, explicó Borboy. “Nos sentimos muy contentos con lo logrado hasta ahora. Esta propuesta se basa en la solidaridad y el trabajo voluntario. Como somos una organización apartidaria y autogestiva, a veces cuesta un poco más conseguir llegar al objetivo, pero estamos felices porque cada pequeño logro cuenta”, destacó conmovido por la solidaridad de los vecinos y porque, gracias a la movida, muchas familias podrán disfrutar de un momento grato y festivo en la noche de hoy.



Una bandera que convoca

Las fiestas y la cena navideña representan esa excusa perfecta para juntarse a celebrar y compartir. Por eso “llegar a esas familias que no siempre tienen un plato rico de comida en la mesa nos impulsa a seguir en esta causa. Son pequeñas cosas, simples y sencillas, pero que nos permite unirnos colectivamente y llegar a muchos, logrando cambios en algo tan importante como la alimentación con todo lo que representa la comida en nuestra sociedad: unión, convite, encuentro”.



En ese marco, destacaron que para esta campaña participaron vecinos de todo Misiones así como también voluntarios de la red y personas solidarias de otros países como Estados Unidos. “Eso también es muy lindo para nosotros, saber que la gente confía en nosotros y en que el destino que le damos al dinero o los insumos es el que nosotros decimos”, aclara Borboy.



Además, destacó la importancia que este tipo de movidas generan en la sociedad: “Este tipo de campañas hace también que la gente se pueda hacer parte de la causa, que se identifiquen y se sensibilicen. Nosotros somos el puente. Somos personas comunes y corrientes tratando de hacer algo, que es evitar el desperdicio de los alimentos, respetar el alimento y también compartirlo con quienes más necesitan, necesitamos que más personas se involucren”.



Tras varios años de militancia en la Tierra Colorada, los vecinos ya conocen la causa de Alimendar y muchas veces se comunican directamente con comedores, merenderos y otras organizaciones para donar sus excedentes. “Nuestro interés es que esto no sea un embudo, parte de nuestro mensaje es que todos aprendamos sobre la causa y podamos implementarlo. Últimamente nos pasa que las familias u organizaciones se vinculan directamente con los comedores y eso nos alegra mucho porque ahora los contactos ya son directos y eso representa que la rueda se está movimiento, que se ayudan unos a otros”, destacó Borboy señalando que cada vez son más quienes toman conciencia de la importancia de no desperdiciar alimentos así como también lo valioso de compartir.



En ese marco, el voluntariado se hace cada vez más fuerte y, aunque en estos tiempos -y por falta de tiempo- cuesta más unirse solidariamente, épocas como la Navidad impulsan a pensar en el otro y defender con más fuerza la bandera de la solidaridad.

