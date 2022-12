Padrinos de la Navidad solidaria

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

Con la intención de que la Navidad llegue a cada rincón de la Tierra Colorada, vecinos y organizaciones prepararon actividades para compartir de manera comunitaria y propiciar que los menos favorecidos tengan su festejo.



Como padrinos de la Navidad, se pusieron al frente de la misión de que el Papá Noel llegue para felicidad de los chicos y de las familias.



Con este objetivo común, hace varias semanas se replicaron campañas solidarias, colectas de juguetes y alimentos y otras acciones colectivas para poder recaudar lo necesario y distribuir en los barrios.



En la víspera del nacimiento de Jesucristo y a horas del encuentro entre seres queridos alrededor de una mesa para la cena de Nochebuena, El Territorio en su informe semanal refleja el espíritu solidario que impregna esta celebración religiosa cristiana, tradicional y cultural, con historias que ponen en alto la mágica bandera de mirar al otro con amor y empatía.



Bomberos voluntarios, merenderos, vecinos, redes, artistas, iglesias, entre otros, son los protagonistas de estos relatos navideños que se presentan en las páginas siguientes y donde la bondad y perseverancia siempre ganan y se multiplican.



“Junto a los más vulnerables”

El sacerdote Daniel Pesce, párroco de San Benito, del barrio Manantial, que estuvo al frente junto a colaboradores de la campaña solidaria para la cena navideña en la zona, reflexionó acerca de esta festividad que recuerda el nacimiento de Jesús en un pesebre en Belén.



“La Navidad más allá de ser también un evento histórico del nacimiento de nuestro redentor Jesucristo, es un tiempo que despierta la solidaridad en todos los hombres y mujeres de buena voluntad”, comenzó y añadió, “es un tiempo en el cual el hijo de Dios se hace pequeño en solidaridad con toda la humanidad”.



Ante este hecho único “el camino que nos queda a nosotros es de la solidaridad con los más pequeños, con los vulnerables”, dijo.



El religioso marcó que “nuestro Dios siendo inmensamente rico se hizo pobre, vivió pobre, abrazó la pobreza y amó a los pobres. A mí siempre me llama mucho la atención que el anuncio del Ángel es a los pastores, es decir a los más pobres de esa sociedad, y les dice ‘hoy les ha nacido un salvador, el mesías el señor’, es la opción de Dios por los más pobres siempre”.



Enfatizó entonces, “el Evangelio nos enseña y nos invita a estar cerca de los más pobres, de los que sufren, y nosotros también podemos propiciar el nacimiento de Jesús en medio de aquellas personas que viven la tristeza o la penuria de la desigualdad”.



Pesce indicó que la Navidad es un tiempo de solidaridad y también de reconciliación, en este punto invitó a aprender del espíritu de encuentro e identidad que afloró entre los argentinos con la celebración del título del Mundial de Fútbol. “Es un tiempo de encontrarnos con el otro, de celebrar unidos, de dejar atrás peleas, enojos, rencores, odios del pasado. En un país donde vivimos tantos antagonismos y grietas creo que el Mundial nos dejó ver que es posible este reencuentro y de igual forma la Navidad debería propiciar algo mucho más profundo, que es poder superar toda división”.



El sacerdote, que tiene a su cargo además la histórica capilla Virgen de los Dolores, dentro del predio del Hospital Baliña, y que brinda contención espiritual y social a los pacientes del colindante Hospital Carrillo de salud mental, evidenció que para llevar adelante una acción solidaria no hacen falta grandes gestos: “A veces buscamos demasiado hacia lo lejos, y a veces basta con mirar alrededor nuestro, de nuestra familia, de nuestros vecinos, si alguien la está pasando mal, si siente soledad, acerquémonos, invitémoslos a la cena navideña, acompañemos, compartamos lo que tenemos, no hacen falta grandes gestos, a veces pequeños gestos hacen la diferencia”.

