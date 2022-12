Un evento que nació para agradecer y crece en cada edición

sábado 24 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

En Oberá hace tres años que en estas fechas tiene lugar “Una Mágica Navidad”, un evento que convoca a toda la comunidad a vivir un festival artístico en el cual talento y solidaridad se toman de la mano.



Músicos de toda la provincia, locutores y animadores, también empresas y medios de comunicación, suman esfuerzos para presentar un show, mientras que el público que asiste a ver el espectáculo aporta alimentos no perecederos y otros artículos para los comedores de los diferentes barrios.



Esta propuesta que involucra de alguna manera a todos los sectores y que crece en cada edición, comenzó en plena pandemia y por impulso de dos emprendimientos obereños.



Maxi Conil decidió abrir su negocio de muebles de madera en agosto de 2020 y realizó diferentes trabajos en un emprendimiento turístico -con arreglos en madera-. Allí trabajó junto a su amigo, dueño de una empresa de sonidos. Ambos, agradecidos de tener trabajo cuando muchas personas no podían por causa de la pandemia, se propusieron organizar un evento a modo de agradecimiento y que a la vez tuviera por finalidad ayudar a quienes más necesitaban una mano.



“Cuando regresé a Oberá, emprendí un negocio familiar, con hermanos y sobrinos, y nos fue bien en pleno 2020. Me encontraba trabajando con Marcelo Alegre, mi amigo que hace sonidos, ambos coincidimos que nos sentíamos bendecidos con tanto trabajo y decidimos poner manos a la obra”, expresó Conil a El Territorio.



A partir de esa charla, los amigos decidieron devolver a la sociedad algo de lo que estaban viviendo, es así que invitaron a otros amigos para organizar un festival solidario al que llamaron ‘Una Mágica Navidad’.



Simplemente consistía en montar una puesta con espectáculos musicales, para que la gente pudiera disfrutar de un show y como entrada podían donar diferentes elementos para ayudar a merenderos o a vecinos que estaban necesitando.



Aprovecharon el conocimiento de familiares para llevar las donaciones, ya que ellos estuvieron ayudando en Cáritas y esa experiencia les sirvió para saber dónde donar lo recaudado, conociendo la realidad de los diferentes barrios de Oberá y sus necesidades.



Convoca y se consolida

El primer año fue con protocolo y cupo de personas, pudieron realizar el evento para 70 personas. En el 2021, en tanto, fue un poco más masivo y en este diciembre de 2022 se demostró que el pueblo obereño es solidario y hubo medio centenar de personas.

Además de juguetes y golosinas, también repartieron mercadería y alimentos. Foto: Luciano Ferreyra

Luego del evento, empezaron a seleccionar lo donado, entre ropas, alimentos no perecederos, juguetes, elementos de limpieza y armaron todo para recorrer los barrios de Oberá.



Primero fueron al merendero de Villa Gunther, que en pocos minutos convocó a los chicos que recibieron juguetes y también las familias recibieron bolsas de mercaderías.



El siguiente punto fue el Barrio Oasis, uno de los lugares más periféricos de la ciudad, allí las familias se acercaron con alegría a recibir a los visitantes y los presentes.

Los niños salieron a las calles a recibir contentos sus obsequios navideños. Foto: Luciano Ferreyra

En la recorrida pasaron por los barrios San Miguel y Villa Blanquita, y en dos merenderos dejaron elementos para la fiesta de Navidad que convocó a 100 niños en el evento, mientras que la caravana solidaria finalizó en el barrio Copisa.



Suma de voluntades

“Esto es algo simple, ponemos de nuestro esfuerzo, nuestros elementos de trabajo para brindar un espectáculo y que la sociedad done lo que tiene en el hogar para los que menos tienen”, sostuvo Conil destacando que se trata de un círculo que año tras año permite que más personas ayuden y sean ayudadas. También “invitó a todos a donar, a ser solidarios, no solamente en esta fecha, sino cuando puedan”.



Es así que la solidaridad obereña, una vez más, se hizo presente de la mano de sus mentores y con el apoyo de los músicos Cristian Wagner y La Ruta, Hallpa Misky, Marcos Paiva, Osunú, Luciano y su grupo, el ballet de danzas Alma Gaucha y toda la comunidad local. Los músicos que participaron, no dudaron en volver a comprometerse para el próximo año y que se siga demostrando la solidaridad de los obereños.

