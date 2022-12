El pedido de Andrés D'Alessandro a los brasileños para la final y el dardo a Mbappé

viernes 16 de diciembre de 2022 | 8:44hs.

Andrés D'Alessandro anticipó la final entre la Selección Argentina y Francia del Mundial de Qatar 2022 con un pedido al pueblo brasileño, apuntando contra Kylian Mbappé en el proceso, y explicando la dinámica con Lionel Messi que está creciendo en el país vecino.

En diálogo con O Globo, el Cabezón pidió que en Brasil dejen de lado la histórica rivalidad futbolística y hinchen por la Albiceleste para "defender" el fútbol sudamericano. "Cuando hay una selección sudamericana, y hablando sin hipocresía, la gente tiene que hinchar por ella. Nosotros tenemos que defender a nuestro fútbol sudamericano".

"Ya muchos hablaron de que el fútbol europeo era mejor, Mbappé lo dijo también. Las selecciones que están afuera tienen que defender a quiénes continúan en el torneo: sea Brasil, sea Colombia, sea Uruguay, sea Argentina", agregó el ex-jugador de River, San Lorenzo e Inter de Porto Alegre.

También destacó que Lionel Messi está siendo el gran motivo por el cuál en Brasil quieren que el capitán de la Selección Argentina se quede con trofeo por sobre el equipo en sí. "Hoy existe un factor determinante para que el pueblo brasileño, no la mayoría pero algunos, si hinchan por la Selección Argentina y se llama Messi. Es un factor determinante. Con muchos con los que hablé en la calle me dicen: 'No vamos a hinchar por Argentina sino por Messi'. Es un factor determinante, es un factor determinante que demuestra nuestro cariño y del pueblo brasileño por el fútbol. Para mostrar realmente lo que significa ser los dos mejores del mundo", explicó el Cabezón.

También trazó un paralelismo entre ambos países y el fanatismo que hay en Argentina por los grandes jugadores modernos y que en Brasil surge algo similar con Messi. "Y después creo que, no en su mayoría, el pueblo argentino admira mucho a los jugadores brasileños. Hinchamos siempre por jugadores como Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, admiramos mucho el fútbol brasileño. Queremos lo mejor para sus jugadores y ese sentimiento fue recíproco siempre".

"La gente no hinchaba por Brasil sino que hacían lo que está pasando ahora, hinchar por un atleta que nos representa por su manera de jugar, de ser, como se comunica y se comporta dentro del campo de juego", describió el campeón mundial con la Selección Argentina Sub-20 en 2001.