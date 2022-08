“Cuesta salir del molde y la estructura religiosa de Oberá”

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:05hs.

“La rebeldía es el único refugio digno frente a la imbecilidad”. La cita del reconocido periodista y escritor español Arturo López Reverte bien grafica la importancia de la resistencia ante actos que perjudican, lastiman, discriminan.



Y la cultura drag queen interpreta esa necesaria resistencia ante una sociedad que aún sostiene estereotipos y prejuicios que apartan a muchos, con el daño que eso implica. Valentía, militancia y arte para exponer que no existe una sola manera de vivir, de sentir y amar, tan sencillo y a la vez complejo como eso.

Desde su personaje, levanta la bandera de la comunidad de trans desde un arte diferente y transformador. Foto: gentileza Arthur Neuberger

“Ser drag queen es un acto político con el objetivo de demostrar lo que somos y lo que queremos ser. Yo milito desde el mensaje del arte, donde levanto la bandera de la mujer contra el acoso, la violencia y el asesinato; contra la pedofilia y el maltrato infantil”, comentó Rodrigo Benítez que se monta en el personaje drag Meena Bell.



El artista nació en Posadas y reside en Oberá, donde tiene su trabajo, en paralelo a su militancia por la comunidad LGTBIQ+ y actuaciones en diferentes escenarios.



En diálogo con El Territorio, reconoció que “todavía cuesta salir del molde y la estructura religiosa que existe en Oberá. Cuesta que nos den un espacio. Si bien esto nos genera angustia, no bajamos los brazos y seguimos generando cosas”, reflexionó señalando que Oberá hay registrados más de 400 templos de diversos credos religiosos.



En ese contexto, mencionó que en el marco de la Comunidad Diversa Oberá (CDO) organizaron un festival, pero a la vez chocaron con la dificultad de conseguir un espacio de visibilidad para exponer las diferentes actividades.



“Queríamos hacer algo en el Centro Cívico, un evento más masivo con artistas, artesanos y expositores, pero nos dieron mucha vuelta y quedó en la nada”, lamentó.



Arte transformador

El propio artista prepara su personaje. Foto: gentileza Arthur Neuberger

Meena Drag reconoció que la comunidad LGTBIQ+ aún padece prejuicios, a pesar que se trata de un colectivo amplio y en crecimiento. Sufren constantes agresiones y hasta circulan videos con situaciones de maltrato.



“En Posadas, por ejemplo, hay mucho más conocimiento de lo que es la comunidad; pero en Oberá una parejita camina de la mano y te miran como si fuera lo peor. En cambio, en Posadas se hace teatro y eventos de la comunidad LGTBIQ+. Este año hubo un montón y siempre trato de participar”, remarcó.



Pero las dificultades para insertarse en el ámbito local no quiebran la voluntad del artista, acostumbrado a remar contra la corriente.



“Hago eventos, teatro y shows en boliches. Hago arte gótico, de fantasía y lip sync (sincronización de labios con la música). Me gusta jugar con fuego y llevar la expresión al máximo. Tengo el apoyo de amigos, algunos familiares y de mis jefes, que cuando tengo un evento me dan permiso para faltar”, destacó agradecido.



Su performance también le genera un ingreso económico, algo necesario para afrontar la producción de su arte.



Sobre su drag, explicó que “es más político, levantando la bandera de la comunidad trans y la comunidad LGTBIQ+. Soy fan de Mon Laferte y Nicki Nicole y uso sus canciones que llegan al corazón, siempre contra la violencia. La gente se va a encontrar con un arte diferente y transformador”.



También instó a las personas y familias a entender el arte drag y a la comunidad.



“Yo fui bastante juzgado en mi familia hasta que entendieron, aunque todavía estoy alejando porque hay cosas por curar. Por eso no dejen solos a los chicos y chicas que están sintiendo otra clase de afecto o amor hacia una persona. Es un amor diferente, pero es amor”, destacó el artista.

Drags: a brillar, mi amor Del esplendor de los inicios a la resignificación y el auge actual Katy Solem: una herramienta de arte para derribar estructuras El drag, una salida interdisciplinaria de los esquemas binarios Creando a Samantha Fox, el arte drag queen de la evolución