El drag, una salida interdisciplinaria de los esquemas binarios

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Las drag queens o reinas del drag afianzan su camino con gracia y creatividad a través de personificaciones que rompen con las nociones tradicionales en cuestiones de identidad y roles de género.



Se trata de artistas montados en personajes de rasgos exuberantes entre los que se destacan grandes pelucas, trajes y maquillajes llamativos para reafirmar la androginia del ser y transmitir la historicidad por medio de una amplia gama de disciplinas.



En Posadas, Paty Magri se manifiesta mediante el transformismo, que “es una rama más suave dentro del drag, que está basado en la expresión performática” compuesta por estilos variados, como las reinas de belleza, las showgirls y las reinas de comedia. “Lo bello es que se puede hacer de todo: conocí a un pibe que hace drag y lo mezcla con folclore”, comentó el estilista en diálogo con El Territorio.



“A mí me gusta mucho el escenario en cuestiones de baile pero sutilmente, actuar también. Este fin de semana vivimos la experiencia dentro de un ciclo de artistas presentando Postporno, un evento a puertas cerradas para hablar de temas que rozan el abordaje erótico de la performance”, añadió quien baila desde sus 16 años “y desde ahí no paré, me presentaba en boliches y fiestas”, recordó.



En ese sentido, destacó su gusto por compartir la proximidad con las personas a la hora de montarse: “Tiene que ver con cómo formas tu personaje según el trasfondo que quieras transmitir a la gente”.



Entre sus primeras experiencias, relató que gracias a su amiga Antonela entró a un boliche de la comunidad LGBTIQ+ para entregarle la corona de reina de la primavera. “Me acuerdo que bailé Maneater de Nelly Furtado. Me gustó tanto que con mi amigo Leo Coronel empezamos a hacer shows por todos lados, empezamos por Posadas y seguimos yendo a donde nos llamaban para mostrar el arte del transformismo”, explicó.



Coincidiendo con la lírica de la canción respecto de caminar con pasión y que todos giren a ver quién entró por la puerta, Paty señaló: “Somos la tercera camada de homosexuales perseguidos y discriminados porque había mucho conservadurismo en aquel momento. De hecho, ver a Leo montado te rompía la cabeza, la gente no podía comprender ver a una persona transformada, y lo mismo me pasaba a mí”.



“Nos animamos a montarnos y salir a la vida, cuando tenías que salir corriendo de cualquier lugar porque la calle era un lugar peligroso. Te exponías a que te pase algo, a que te griten o te peguen por puto”, recapituló. Al tiempo que señaló que en la actualidad, “falta todavía abrir la cabeza, es un trabajo súper lento pero se está logrando”.



“Toda esta escuela es de mi querido amigo Leo Coronel, que venía desde antes del 2006. Aprendí de eso y me gusta que mi personaje sea fantasioso y barato para jugar con distintas telas, pelucas de colores y zapatillas en vez de tacones altos”, expresó el estilista, quien volvió a reinsertarse en el drag al ser convocado para la primera edición de la Fiesta Glitch el último mayo: “Trabajé de peluquero y me olvidé de la peluca, así que no podía creer cuando me llamaron invitándome a bailar después de tanto tiempo. Encima con bailarines y performers para un evento único”.



En este marco, Paty Magri remarcó que “hay una diferencia abismal entre la actuación y la vida cotidiana”, poniendo el foco en que “debe respetarse que al ponerse la peluca e invocar a tu personaje se tienen que referir a vos como tal; es irrespetuoso que te llamen por tu nombre cuando estas montado porque no podes bajarte de eso”.



A su vez, distinguió el crecimiento de artistas gracias a la visibilidad: “Hay mucha imaginación y creatividad, dos cosas que no se pueden comprar. Las drags generan una adrenalina bárbara entre maquillaje, pelucas, indumentaria y manicura, y los nuevos jóvenes son muy detallistas en eso. Hay que tener una mente muy abierta porque tenés que ser receptivo a todo para inspirarte y poder sacarle jugo”.



Crítica y protesta

Emma Bebechow monta su personaje desde el drag contemporáneo. Foto: gentileza María Irala

Dentro del drag contemporáneo, el performer Emma (Bebechow) define que “se trata de una crítica a los procesos binarios de ser mujer o varón para jugar con ambas partes, femeninas y masculinas”.



“La idea es transmitir desde la historicidad y el deseo propio rompiendo las etiquetas porque somos un complejo de todo lo que sucede en la sociedad y lo expresamos a través del arte”. En concordancia con le acrobáte Chicho Syk destaca que “ya no implica solamente hacer un número de sincronía de labios, sino que las redes y el concepto de performática se expandió a terrenos interdisciplinarios que llevan al extremo las expresiones de género para resaltar todos los talentos de unx artista queer”.



En esa línea Paty animó a salirse del molde.“Hay que tirarse a la pileta y romper los paradigmas, fronteras y límites para salirse de todo. El drag enriquece mucho a la cultura porque es una rama más de la expresión artística que se está aprendiendo y tiene un fuerte impulso”, instó Paty luego de reafirmar que “hay un talento impresionante y de calidad única entre las drags de Misiones que se afianza cada vez más”.

Drags: a brillar, mi amor Del esplendor de los inicios a la resignificación y el auge actual Katy Solem: una herramienta de arte para derribar estructuras “Cuesta salir del molde y la estructura religiosa de Oberá” Creando a Samantha Fox, el arte drag queen de la evolución