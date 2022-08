Creando a Samantha Fox, el arte drag queen de la evolución

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Lucas Ezequiel Carneo (30) es bailarín profesional y profesor en la Escuela Municipal de Danza de Posadas. El arte lo mueve de un lado a otro en su rutina diaria.



Entre la enseñanza y el escenario, la vida de Lucas se caracteriza por dividirse en dos cuando entra en la piel de Samantha Fox, la drag queen a quien interpreta cada vez que inicia su espectáculo.



En diálogo con El Territorio, relató cómo es vivir de este arte y cambiar de una persona a otra cuando se maquilla y se calza los tacones.



Es que en su vida, logró construir este paralelismo entre Lucas y Samantha y expresó que siempre trata de remarcar la diferencia entre ambos; de hecho, mientras se preparaba para convertirse en una drag queen para esta producción, contaba que esa misma tarde tenía que volver a ser Lucas para dar clases en la Escuela Municipal.



Sobre sus inicios

Comenzó a incursionar en el arte drag desde marzo del 2019, cuando lo contacta Luca Robaldo, conocido estilista y maquillador de Posadas, para brindar un show en una fiesta de reencuentro del boliche Troyano, y aclaró que “él fue prácticamente el inventor de este personaje” refiriéndose a Luca como ideador yel puntapié inicial para que naciera Samantha.



En el 2020 decidió competir en la Drag Talent Posadas y logró consagrarse como La Drag Talent Misionera, competencia que le dio el pase para representar a Misiones en una competencia drag que se llevará a cabo dentro de poco tiempo en Córdoba.



Hace tres años su personaje viene evolucionando y creciendo, construyéndose constantemente. Así, sobre cómo es Samantha, Lucas resaltó entre risas que “la describo como rayada. Me gusta mucho jugar con el humor y también ir mutando en el personaje, no me encasillo”.



En tanto, en cuanto a qué significa este arte, destacó: “Para mí, el arte drag es como un grito a lo rebelde, a eso que no te dejan hacer y vos lo querés haces igual”.



El deseo en contra de lo establecido viene a ser lo emergente que incentiva al cambio y es parte de lo que representa este arte. Además, agregó que “El arte drag es algo que se tiene que hacer con mucho respeto, es la creación de un personaje. Una cosa es mi personaje y otra cosa es Lucas, eso siempre trato de diferenciar, es crear el personaje, caer bien a la gente y representarlo bien y con profesionalismo”.



En este sentido, Samantha se presenta junto a Katy Solem quien también se desempeña como drag en Posadas. Juntas trabajan en boliches, fiestas y en teatro. Pero además de trabajar, tanto Katy como Samantha son amigas que manejan profesionalismo y respeto al momento de entrar en personaje.



Juntas representan a las “Hermanas Arpa” que es una parodia de una producción paraguaya, y con estos personajes juegan e interpretan una competencia de ver quién es la mejor. Samantha interpreta a Berta la mandioquera, una paraguaya que trabaja en la Plaza 9 de Julio de Posadas. Es decir que no sólo Lucas sino también Samantha cambia de personajes y así, las diversas personalidades van entrando en juego dentro de una misma persona, buscando más que hacer reír al público. Más allá de entretener, es alzar desde el arte su bandera por la visibilidad e igualdad.

