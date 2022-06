El crecimiento del running no tiene techo a la vista

domingo 19 de junio de 2022 | 6:05hs.

El running es otra de las actividades que tuvo un relanzamiento importante en la mal llamada pospandemia. A lo largo y ancho de la provincia se conformaron distintos grupos de runners provocando el crecimiento sostenido de los desafíos trails.



Rolando Dos Santos vive en Bernardo de Irigoyen. Hoy, con 31 años, el personal trainer es el responsable de que una buena parte de la ciudad se calce las zapatillas para ejercitar en los paisajes que ofrece los alrededores del casco urbano.



Rolando es el fundador de ‘Donde nace el sol’, un grupo de más de 30 runners de distintas edades que persiguen el mismo objetivo y hasta tienen su propia competencia trail. Todo un logro que refleja el espíritu de muchos.

Bernardo de Irigoyen ya tiene su propio sello runner y sigue creciendo.



“Arranqué con el grupo en el 2018 pero particularmente empecé con esto del running en Buenos Aires. Recuerdo que al principio era el único que corría trails en Irigoyen”, comentó Dos Santos en diálogo con El Territorio.



“Lo fui implementando con otras dos personas, invitando a otras”.



Muy por lo contrario a lo que piensan muchos, el Covid-19 impulsó esta actividad con una fuerza incalculable.



“A mediados de la pandemia el running era uno de los pocos deportes que se podía realizar, eso sin dudas fue un impulso. La gente hacía actividad física en su casa pero los elementos de gimnasio comenzaron a aumentar el precio por una cuestión de demanda; así, entonces, se engancharon con las caminatas y trotes”, remarcó Rolando.



“Estas personas se fueron sumando a nuestro grupo y hoy somos más de 30 mujeres y hombres de todas las edades. Martes, jueves y sábados realizamos entrenamientos recorriendo distintos senderos en un promedio de 15 kilómetros”.

La edición inaugural del desafío ‘Donde nace el sol’ fue un éxito total.

“Hasta hicimos la primera edición del trail ‘Donde nace el sol’ en mayo y fue un éxito total. Ahora estamos en planes de volver a organizarla el año próximo, siempre respetando el calendario de carreras a lo largo de la provincia”, remarcó Dos Santos.



Precisamente hoy en Misiones se organizan más de 36 trails por año, número que rompió todos los presagios previos a la llegada del coronavirus.



“Hay desafíos de distintos kilómetros prácticamente por todos lados. Antes de la pandemia no era así, había cinco en total, contados con los dedos. En la actualidad hay de tres a cinco carreras por mes”, aseguró Rolando.



Así las cosas, el oriundo de El Soberbio trató de explicar el por qué de este fenómeno:



“Cada persona tiene sus propios problemas e incentivan el sedentarismo, se quedan. Cuando aparece una enfermedad por ejemplo, si no la peleas no lo lográs. Entonces correr y despejar la cabeza puede resultar clave”.



“Esta actividad es física y psicológica. Esos obstáculos de cada maratón que vas superando te dan la experiencia para enfrentar otros momentos de la vida”.



“Me tocó en Los Helechos ver a personas no videntes corriendo delante mío…eso fue revelador”, dijo. “Otra experiencia similar la viví en la ultramaratón de Yabotí. A los 30 kilómetros, en un terreno totalmente distinto al que estaba acostumbrado, se me acalambraron las piernas. En ese momento conocí a un tal Julio de Oberá que le pasó exactamente lo mismo y nos animamos para llegar a la meta. Por supuesto que nos fundimos en un abrazo, sellamos la amistad”.



“Las maratones despiertan muchos sentimientos. Te das cuenta en los rostros cuando llegan a la meta. Quizás sea esto lo que te impulsa a no dejarlas más”, cerró Dos Santos. Sin dudas un sentimiento que se comparte en cada rincón de la tierra colorada.

