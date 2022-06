La actividad física se instaló como una necesidad de la población

domingo 19 de junio de 2022 | 6:05hs.

En los últimos 20 años la actividad física fue creciendo en popularidad y los gimnasios dejaron de ser lugares exclusivos de algunos pocos deportistas para convertirse en espacios a los que llegaron personas de todas las edades porque creció la conciencia social sobre la importancia del trabajo físico para mejorar la calidad de vida.



Sandra Codutti trabaja en distintos gimnasios de la ciudad de Buenos Aires desde hace 45 años y es testigo de ese cambio en la población que asiste a sus clases de elongación.



“Yo tengo alumnos de más de 80 años y también otros que se acercaron por primera vez a una clase de gimnasia, después de los 50 años. Creo que este fenómeno está relacionado con que ahora hay sobrada evidencia de los beneficios de hacer actividad física” aseguró.



Codutti es profesora de danzas, instructora de gimnasia y su especialidad es la flexibilidad y las técnicas antiestrés.



“Todo lo que sea estirar nuestros músculos es una actividad fundamental y más ahora que los trabajos son estar sentados frente pantallas y los chicos se mueven mucho menos de lo que nos movíamos nosotros en nuestras infancias” explicó.



“Es clave tratar de movernos lo más que podamos en las actividades cotidianas, pero también hacer una rutina de entrenamiento consciente” destacó.



La profesora contó que hay casos de personas que no pueden pagar una cuota de gimnasio, entonces van caminando al trabajo a la ida o a la vuelta o tratan de cambiar algunos hábitos, en vez de estar sentados frente a una pantalla durante horas, se ponen alarmas para cada media hora al menos dar una vuelta manzana. “Por mínima que parezca la actividad, siempre es mejor que no hacer nada” señaló.



En este punto la profesional advirtió algo que también ve con preocupación. “Nuestros niños se mueven cada vez menos. Hay chicos que no saben correr o andar en bicicleta y esto es algo que debería llamarnos la atención a los adultos. Necesitamos tomar en serio la actividad física desde la primera infancia. Esto ayudaría a tener menos cuadros de depresión, adicción y todo tiempo de violencia en los más jóvenes”.



La elongación como disciplina

La elongación tradicionalmente era el momento previo o posterior de una rutina física. Pero actualmente esta actividad que en inglés se conoce como ‘streching’, es toda una disciplina en sí misma y es la especialidad de Codutti.



“Cuando uno habla de estiramiento, flexibilidad o elongación la gente asocia esto a un contorsionista con ciertas habilidades especiales para doblar su cuerpo de alguna manera extraordinaria. Pero eso no tiene nada que ver con una clase de estiramiento porque lo que hacemos es una actividad saludable” indicó.



“Estirar los músculos es tan importante como contraerlos. Elongación y fuerza van de la mano. Son las dos caras de una misma moneda. Ambas son necesarias para el desarrollo muscular”, explicó Codutti.



“Cuando el músculo se contrae por la actividad física o por las tensiones de la vida cotidiana es fundamental estirarlos. Elongar es desperezar ese músculo y lograr hacerlo flexible. Vencer la rigidez. Que podamos levantar un brazo para tomar algo de arriba de un mueble sin que nos duela o agacharnos a atar los cordones con facilidad. Sentarnos en el piso con las piernas cruzadas o peinarnos sin que nos cansen los hombros. Todo eso se aprende con técnicas de elongación”.



Finalmente explicó que “elongar todas las partes del cuerpo da mucho placer porque un músculo estirado se acomoda mejor después de la actividad y sacamos tensiones y dolores que desaparecen estirando correctamente cada fibra muscular”.

