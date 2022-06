Despertando los sentidos y ganando desafíos sobre dos ruedas

domingo 19 de junio de 2022 | 6:05hs.

En Jardín América hay un grupo de ciclistas que se gestó poco después de la llegada del coronavirus y que con el paso del tiempo sumó integrantes, no sólo jardinenses sino también de municipios aledaño. Así se conformó Tabay Bike, más tarde conocido como Misiones Bike.



Martín Saucedo (50), uno de los integrantes del equipo que sale a recorrer las calles y rutas de la tierra colorada, se prestó al diálogo con El Territorio.



“Nací en Eldorado, viví en Neuquén y con el efecto de la pandemia cerré mi emprendimiento. Allá salía en bicicleta con amigos y llegué en diciembre del 2021 a Jardín América. Empecé a rodar en la zona, me encontré con personas de todas las edades y decidí unirme al grupo mientras disfrutaba de distintos paisajes”.



Sobre sus inicios en esta disciplina deportiva, acotó: “Fue por recomendación de un médico en Neuquén ya que me encontraba muy estresado. Fue un cambio muy rotundo, hoy soy un apasionado de lo que hago, veo el cambio en la gente que empieza al salir, se nota el antes y el después”.



Cuando arrancó a bicicletear en municipio jardinense encontró a personas de diversas edades que siempre salían a recorrer.



“Hoy en día son mis compañeros; hay algunos que superan los 70 u 80 años, también hay chicos jóvenes y cada vez se suman más por distintas razones, hacer amigos, mejorar su salud o bien conocer nuevos caminos”, dijo Saucedo y añadió: “El recorrido depende del grupo, están aquellos con mejor estado físico y se hacen salidas más largas y con otros recorridos más cortos y tranquilos”.



Para el próximo 10 de julio el grupo Misiones Bike organizó el Desafío al valle del Cuñá Pirú, una verdadera aventura sobre dos ruedas.



“El trayecto tendrá dos categorías. Los que van a competir alcanzan los 130 kilómetros y en el cicloturismo hay dos alternativas, la de 25 kilómetros para los que recién se inician y 60 kilómetros para los que tienen más salidas”.



“Decidimos impulsar algo diferente que antes no se realizó y el gran fondo de 130 kilómetros es donde se conjugan tres factores cuerpo, mente y corazón”, remarcó.



Con respecto a los recorridos, Saucedo explicó: “En los tres vas a encontrar magia, tierra roja, verde, ricos aromas y todo entra por los sentimientos. En cuanto al desafío competitivo es cronometrado, con siete puestos de hidratación, une siete municipios, todos colaborando a la par, iniciándose en la plaza Colón de Jardín América pasando por Ruiz de Montoya, Capioví, Garuhapé, Puerto Rico, Salto Encantado, Aristóbulo del Valle y culmina otra vez en la mencionada plaza de los jardinenses”.



Al hacer referencia a las inscripciones precisó: “Pueden participar a partir de los 12 años, los menores con autorización de un mayor. La inscripción está abierta y pueden anotarse hasta el 8 de julio con un costo dependiente de la categoría en que deseen participar”.



Por último, Saucedo expresó lo que significa para él ser ciclista: “Es una forma o una conducta de vida, se tiene códigos y respeto por los demás. Además despierta solidaridad on el que necesita ayuda. La bicicleta te lleva a lugares increíbles, impensados y cada vez querés conocer más y llegar más lejos”.

La familia de Saucedo se unió al cicloturismo en Jardín. Foto: Esteban González

El cicloturismo, otra manera de experimentar

El cicloturismo es una alternativa que comenzó a pisar fuerte hace poco más de dos años en Misiones.



La posibilidad de conocer paisajes, ejercitar el cuerpo y experimentar nuevas sensaciones logró cautivar la atención de varios, por lo que hoy se alza como una gran opción.



Si bien hay paquetes turísticos que ofrecen cicloturismo por los montes y la fauna misionera, existen otras alternativas para aquellos que tienen una bicicleta y sólo desean experimentar la actividad.



Esa es la propuesta de grupos abiertos como el de Only Misiones y MTB Rural Misionero, ambos integrados por personas que llevan el concepto ‘ciclismo’ a la vida cotidiana.



La bicicleta se transformó en el medio de transporte más utilizado entre los argentinos desde marzo de 2020, según Google.

