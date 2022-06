domingo 19 de junio de 2022 | 6:05hs.

El profesor Miguel Seró coincide con la idea de que luego del parate que generó la pandemia de coronavirus, especialmente durante el año 2020, las personas comenzaron a valorar un poco más la posibilidad de realizar actividades físicas.



En aquellos días del ‘quedate en casa’ en los que el Covid-19 limitaba la mayoría de las acciones cotidianas, muchos se engancharon con las actividades online desde el hogar, pero a medida que las restricciones se fueron relajando las calles y los gimnasios se empezaron a llenar de personas realizando algún tipo de ejercicio. Para Miguel Seró, “la gente valoró las actividades físicas una vez que no las tuvo”.



“Con la pandemia se evidenció que hubo un parate muy grande, pero desde que se empezaron a flexibilizar las actividades se notó cómo las personas valoraron mucho más la posibilidad de hacer una actividad física. Se valorizó mucho más la importancia de la actividad física en la vida cotidiana”, aseguró en diálogo con El Territorio el entrenador que hace más de 40 años tiene su gimnasio sobre la calle Belgrano de la ciudad de Posadas.



Sin embargo, más allá de esa tendencia que se acentúa de ver cada vez más gente en los gimnasios y más gimnasios que se abren, Miguel Seró destacó los espacios al aire libre para hacer deportes con los que cuenta la ciudad de Posadas en particular y la provincia de Misiones en general.



“No solamente en los gimnasios, que es lo que me toca, sino que en la población en general. Todo el mundo sale a moverse afuera porque tenemos una ciudad magnífica para hacer deportes. Posadas y la mayoría de las ciudades de la provincia cuentan con espacios para hacer alguna actividad física. Tenés lugares para salir a caminar, para andar en bicicleta, para salir a remar. Tenemos plazas saludables a la vuelta de la esquina. El que no lo hace es porque no quiere, no hay excusas”, analizó el ex entrenador de la selección argentina de rugby femenino.



“Creo que ahora la gente valora que para hacer una actividad física no hace falta pagar un gimnasio. En cada barrio existe algún lugar para salir a moverte y hacer una vida saludable”, reafirmó.



A los jóvenes les está costando

Por otra parte, el profesor Seró comentó que una de las particularidades que observó en cuanto al ‘regreso’ a las actividades deportivas para dejar atrás el sedentarismo, fue que a los que más les está costando es a los jóvenes. Según él, los adultos están más comprometidos con la causa.



“Lo que sí veo es que en la pos pandemia todavía les cuesta arrancar a los más jóvenes.



A la gente adulta la veo un poco más comprometida con las actividades físicas, pero a los jóvenes les está costando. A los que estamos relacionados al deporte nos cuesta mucho acercar a chicos de 16 ó 17 años a que vengan a hacer una disciplina nueva”, ejemplificó.



En cuanto a las actividades deportivas en los clubes, explicó que la concurrencia es de un 60% en relación a fines del 2019, antes de la pandemia.



“Los clubes están en aproximadamente un 60% de lo que era antes de la pandemia. Hay un promedio de 40% de personas que todavía no se acercó a realizar el deporte que realizaba. Ahí vemos que hay una dificultad, es como que les quedó más cómodo quedarse en sus casas en lugar de salir a moverse”, dijo. De todos modos, aseguró que en el rubro de los gimnasios se está trabajando muy bien en las distintas modalidades.



“Se incrementó la cantidad de gente que va a los gimnasios y también se están abriendo cada vez más gimnasios. Se está trabajando muy bien en las distintas modalidades. Están los que se centran en actividades grupales y otros en actividades individuales, pero todos trabajan muy bien”, valoró.



Para finalizar, Miguel Seró llamó a reflexionar sobre esta problemática y dejó algunos consejos para aquellos a los que les cuesta ponerse las pilas y salir a realizar algún tipo de actividad física.



“Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de la importancia que tiene hacer una actividad física planificada y programada. No hace falta ir a un gimnasio para poder hacerlo. Hay que empezar a engancharse, hacer una rutina y valorar la importancia que eso tiene. Cada vez que salimos a caminar, a correr, a andar en bicicleta o a pasear al perro, estamos comprando salud”, cerró.

La Costanera es uno de los lugares elegidos para las caminatas. Foto: Federico Gross

