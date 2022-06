La buena alimentación, una aliada fundamental contra el sedentarismo

domingo 19 de junio de 2022 | 6:05hs.

En internet y las redes sociales circulan un montón de “recetas mágicas” para perder peso. Dietas que en breve nos “harán cumplir con nuestros deseos”, pero la nutrición va más allá de una temporada. Una alimentación saludable requiere de esfuerzo, disciplina y, sobre todo, la guía de un profesional matriculado.



Para la nutricionista Sabrina Espinoza, “las dietas se tienen que transformar en hábitos saludables”. Si bien muchas personas deciden comenzar con una dieta cuando arrancan una actividad física o cuando están en medio de ella, lo cierto es que la buena alimentación debe pasar a ser algo rutinario.



“La nutrición cada día cobra más fuerza en la actividad física. En general los trabajos son más intelectuales y sin tanto esfuerzo físico y por eso el porcentaje de personas con sobrepeso aumentó considerablemente durante la pandemia y la pos pandemia”, explicó la nutricionista.



El encierro por la pandemia de coronavirus trajo aparejado que muchas personas dejaran la actividad física, consumieran calorías extras y se volvieran más sedentarias. Un combo poco saludable. Con la flexibilización de las actividades, muchas personas volvieron a hacer deporte, caminatas, ciclismo, en definitiva, volvieron a la actividad física. Pero ese regreso o, para quienes aún no empezaron, ese inicio debe ir acompañado de una alimentación saludable.



“El sedentarismo aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Si bien tiene que ver con la vida de cada uno, el sedentarismo es un factor que aumenta el riesgo y eso puede ser modificado por el individuo. La nutrición tiene un impacto directo en esto”, aseguró Espinoza.



“No es lo mismo alimentarse que nutrirse. La nutrición es un proceso y hay que apuntar a que sea suficiente, completa, armónica y adecuada”, agregó.



La profesional aclaró que es vital que cada persona consulte a un profesional matriculado, ya que esto le dará la oportunidad de empezar a generar hábitos saludables a partir de su contexto y su situación particular de salud.



Planificación y perseverancia

A la hora de comenzar una actividad física, la nutricionista indicó que “hay que hacer lo que el cuerpo puede hacer”. “Tiene que ser progresivo y a eso hay que sumarle el descanso. Y ahí entra lo alimentario, si no tengo una buena alimentación no voy a rendir de la mejor manera ni en la actividad física, ni en el día a día”, explicó.



Aunque no hay una fórmula general, sí hay algunos lineamientos a seguir a la hora de empezar o retomar la actividad física que están ligados a lo alimentario.



“Para tener una buena alimentación hay que consumir todos los grupos de alimentos: leches yogurts y quesos; carnes y huevos; cereales y legumbres; frutas y verduras; azúcares y derivados y aceites y grasas, adaptados a cada persona, a cada contexto y a cada historial médico”, aseguró Espinoza.



A la par, una buena hidratación será otro punto a tener en cuenta. “Ponerme muchas camperas o calzas lo único que hace es que me deshidrate. Ahí solamente se pierden minerales”, dijo para derribar un mito mal instalado.



“Cuando la excusa es que no hay tiempo, es que hay que planificar. Es un paso importante para llevar una alimentación saludable. Se puede planificar la comida de la semana y frizarla, porque sino cuando nos olvidamos o no tenemos tiempo agarramos lo primero que hay a mano, que no suele ser sano”, cerró.

