Ferreyra murió aplastado por la camioneta conducida por Sereno

miércoles 01 de junio de 2022 | 2:00hs.

El informe de la autopsia que se le realizó a Sebastián Ferreyra (21) una semana después del siniestro vial en el que se vio envuelto indicó que el joven murió aplastado por la rueda de la camioneta que manejaba Martín Sereno la noche del sábado 21 en Jardín América.

El hallazgo de sangre en una de las ruedas del vehículo del funcionario derivó en que el cuerpo del joven fuera exhumado para formular la autopsia y así determinar efectivamente cuál fue la causa de la muerte.

Los vehículos involucrados en la escena fueron una motocicleta, en la que iba el joven de acompañante, y la camioneta Chevrolet S10 del funcionario provincial, descartándose la participación de otro vehículo.

Según una fuente ligada al caso, el informe preliminar indicó que al momento de caer al asfalto Sebastián Ferreyra estaba con vida. Es decir, el joven perdió la vida al ser aplastado por la rueda del único rodado mayor involucrado en la escena.

En relación a ello, resta determinar cómo el joven llegó al asfalto y cómo se produce el aplastamiento de “tórax y cráneo”, tal como determinó el informe presentado a las autoridades a cargo del caso.

Las pesquisas a los vehículos continuaron al tiempo que se agregaron testimonios de los testigos del siniestro.

En un primer momento la causa del deceso habría sido el siniestro vial y no se consideró pertinente una autopsia, pero, de acuerdo a los elementos aportados en la investigación, se decidió exhumar el cuerpo para una posterior necropsia.

El hecho y los reclamos

Como viene informando este medio, el episodio ocurrió minutos antes de las 20 del pasado sábado 21 sobre la avenida Aconcagua de Jardín América.

Sebastián Ferreyra (21), vecino del barrio Prosol, de la mencionada localidad, salió despedido tras la colisión con la camioneta del legislador y quedó tendido sin vida sobre el asfalto luego de ser aplastado por la camioneta.

Quien manejaba la moto, Luciano S. (18), resultó con lesiones, por lo que fue trasladado al hospital local, pero, sin riesgo de muerte, fue dado de alta luego de algunos días.

En las últimas semanas, allegados y familiares de Ferreyra realizaron movilizaciones por el pedido de Justicia. Piden que el funcionario sea juzgado, ya que afirman que el informe toxicológico que le realizaron no es real. Sostienen que Martín Sereno estaba alcoholizado al momento en que, aseguran, se cruzó de carril y chocó a los jóvenes.

Entre las medidas dispuestas estuvieron el alcotest y el examen toxicológico, que en ambos casos arrojó negativo para el diputado. El conductor de la moto con la que chocó había consumido marihuana, según la misma pericia.

En la jornada del pasado viernes, los familiares de Sebastián dijeron sentirse molestos y desconcertados por los movimientos de la causa, de los que aseguran no fueron notificados.

Juan Verón, tío de la víctima, expresó a El Territorio: “Retiraron el cuerpo de mi sobrino, nosotros fuimos al cementerio y no estaba, ni siquiera sabíamos que iban a hacer esta acción. ¿Por qué no hicieron la autopsia en el momento?”, reclamó.

Al respecto, fuentes de la Policía de Misiones confirmaron durante esa jornada que los restos del joven fueron devueltos a su fosa luego de que se complementara la medida judicial. Se añadió que la familia había solicitado hacer un reconocimiento, pero finalmente desistieron.

Anteriormente, el familiar del fallecido también comentó que fue una noticia muy cruda los resultados de toxicología, donde precisaba que el diputado provincial dio negativo para todos los reactivos y Luciano, quien manejaba la moto, dio positivo para marihuana.

Insisten que el funcionario no estaba en condiciones de conducir. “Él se metió en contramano y produjo el accidente”.

Como informó este medio, el jueves 26 por la noche Sereno se refirió al siniestro en la última sesión ordinaria de la Cámara de Representantes provincial.

“Días atrás me vi envuelto en un trágico accidente en el que Sebastián Ferreyra perdió la vida. Mi familia, yo, mi proyecto político lamentamos la irreparable pérdida de la vida de un joven misionero y el inconmensurable dolor que está atravesando la familia, amigos, amigas y conocidos”, expresó.

Y amplió: “En un primer momento me he puesto personal y públicamente a disposición de la familia y también quiero dejar explícito que me he puesto a disposición desde un primer momento de la Justicia para que sea ésta quien aclare absolutamente lo ocurrido”.