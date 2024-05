Paro de docentes universitarios tras el acuerdo entre Nación y la UBA | El Territorio

Desde la Conadu informaron que serán dos días de protesta, siendo el 22 para la visibilización del conflicto y el 23 de mayo de paro sin concurrencia a los lugares de trabajo

jueves 16 de mayo de 2024 | 11:38hs.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) informaron que tras una reunión por parte del Frente Sindical de Universidades Nacionales se convocó a una protesta para los días 22 y 23 de mayo. En un comunicado difundido especificaron que, "a casi un mes de la movilización en apoyo a la universidad pública más grande de la historia, el Gobierno Nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto: salarios, presupuesto y becas estudiantiles".

"La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8 % en el mes de abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID", detallaron.

En ese sentido indicaron que se convoca a 48 horas de protesta para los días 22 y 23 de mayo: 24 horas de visibilización del conflicto y 24 horas de paro sin concurrencias a los lugares de trabajo, "la propuesta realizada por el Gobierno Nacional para resolver la situación presupuestaria crítica de la Universidad de Buenos Aires muestra que la contundencia de la marcha del 23 cambió las condiciones de negociación. Ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y nodocentes y las becas para que las y los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse".

"El Frente Sindical de Universidades Nacionales considera que la situación crítica de la Universidad Pública se debe resolver integralmente: presupuesto para funcionar, becas para estudiar y salarios dignos para sus trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes. Defendamos colectivamente la Universidad Pública. La salida es con más ciencia y tecnología, con más estudiantes, con más territorialidad”, concluye el comunicado.