Estudia educación física para inspirar a su aldea

domingo 05 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Nicolás Benítez (22) recorría a diario más de 50 kilómetros desde la aldea Perutí de El Alcázar hasta Jardín América, donde estudia el profesorado de Educación Física. Lleva a cuestas una mochila llena de sueños y proyectos que son fruto del esfuerzo y la superación.

“Mi mayor sueño es llegar a recibirme y que tanto los grandes como los chicos de mi comunidad, y sobre todo mi aldea Perutí, lo tomen como ejemplo a imitar”, compartió Benítez. Actualmente tiene alojamiento en tierras jardinenses y sobre ello contó: “Estoy quedándome en la casa de un portero del instituto donde estudio, por lo que le estoy totalmente agradecido, por haber abierto las puertas de su casa para mí”.

Ese propósito de estudiar y algún día recibirse lo tiene bien firme. “Cada vez que vuelvo los fines de semanas a mi comunidad comparto con los niños juegos y canciones que yo a su vez aprendo. Me gustaría en algún momento dar clases en la aldea pero también me gustaría salir para conseguir horas de clases en una escuela que no sea mbya”. Compartió que la elección de la carrera se debe a que siempre admiró la pasión con la que enseña un profesor de Educación Física.

Su vida con los suyos en El Alcázar no es sencilla, Benítez contó que tienen sus dificultades pero aun así siempre salen adelante. “Lo lindo es el conocimiento en lo cultural, sabiduría y valores, pero se dificulta lo económico”, reconoció. Incluso contó que en su casa tiene poco acceso a internet y aún así siempre busca la manera de conseguir los materiales para hacer sus tareas. “Hay veces que mi mamá me consigue las actividades porque trabaja como cocinera en una escuela mbya, sino me las ingenio como para conseguir yendo a instituciones educativas que tengan internet”, contó.

Su cambio de rutina y los compromisos a asumir que son totalmente distintos a los que tenía, fueron un desafío para él pero les hizo frente, demostrando que se mantiene firme en sus convicciones. “El que tuvo que adaptarse fui yo, a estar lejos de mi familia y el estar fuera de la comunidad, pero no me fue difícil porque mis compañeros me incluyen en todo y se hace más llevadero, es un grupo muy unido por el cual me siento cómodo y contento”, sostuvo.

El idioma no fue un impedimento para el estudiante. “En nivel inicial tuve una maestra que hablaba y enseñaba español y una auxiliar que estaba preparada para traducir a mi idioma natal”, expresó. A su vez, contó una anécdota que le pasó cuando ya residía en Jardín América. “Una vez un compañero me saludó en mi idioma y me sorprendió, verdaderamente no me lo esperaba, pero me sentí bien sabiendo que me recibían con la intención de incluirme”.

Para concluir, Yamila Rodríguez, una profesora en su instituto, dijo sobre él: “Nicolás es un motivo de inspiración no sólo para su comunidad, sino para todos en general por el esfuerzo que hace. Siempre recalco que lo veo tan entusiasmado, me dijo que hubo veces que le costó conseguir el material pero buscaba alternativas para conseguirlo y siempre cumple con los trabajos, incluso hay veces que hace más que aquellos que tienen todas las posibilidades”.

