"Las redes sociales manejan propósitos distintos a los míos" - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Entender la influencia y la dependencia que generan las redes sociales en la vida cotidiana de las personas pueden ser vistas desde distintos matices. Podrían señalarse algunos aspectos positivos como ser el flujo interminable de información, siempre al alcance de nuestras manos, como así también distintas consecuencias negativas que se desprenden a raíz de la vinculación y la adicción que en muchos casos ejercen las redes en su misión, mayormente comercial, por atraer seguidores.En la búsqueda de llegar, si se quiere, a un equilibrio entre estos dos polos contrapuestos e intentar explicar desde qué punto de partida podríamos posicionarnos para aprovechar al máximo las distintas plataformas virtuales, El Territorio entrevistó a José María Gómez, especialista en marketing digital y diseño web.Durante la charla con este matutino, el entrevistado centró su exposición en la relación que hacen las personas con los propósitos que tienen a la hora de utilizar una plataforma virtual determinada.“Lo primero que hay que entender es el propósito que tienen las redes sociales, cuando uno entiende que lo único que buscan es tenerte el mayor tiempo para venderte publicidad ahí se vuelve todo más honesto, porque se vuelve una súper herramienta. Y no enojarse con eso. Si te muestra la vida de los demás pensá por qué te muestra eso. En segundo lugar, hay que decir que es la herramienta más potente jamás creada y debería aplicarse a todo”, inició su planteo el especialista.Además, añadió que lo más sano sería ser “conscientes de que las redes tienen un propósito diferente al mío” y que entender esa premisa genera criterio y libertad para tomar una decisión propia.También señaló que la industria que se genera detrás de cada plataforma apuesta siempre a lo que más funciona y que su único propósito consiste es acumular riqueza, sea en el lugar que sea.“La parte que da miedo es que el programador que está detrás del algoritmo no sabe qué va a hacer ese algoritmo. La instrucción es hacer que lo mantenga el mayor tiempo conectado a una persona. Hoy el objetivo que tienen es facturar, nada más”, agregó.Y en la búsqueda de encontrar una salida a este dilema comentó que “la única manera de desenchufarte y salir de la matrix no es dejando las redes sociales, sino poniendo tus propósitos por encima del propósito de la herramienta. No dejar que te usen”.Además, al mencionar un fragmento del documental de Netflix El dilema de las redes sociales, destacó que allí se habló de un "mercado de futuro, algo así como el mercado de humanos. Si Facebook quisiera que salgamos de la pobreza podría mostrarte todo el tiempo cómo generar riqueza porque tiene la información para hacerlo. Que es la información para crear buenos hábitos, generarte buenas conductas”.Por último, al ser consultado sobre el poder persuasivo que tienen las redes, comentó que están en la narración. Y apuntó: “La inteligencia artificial lo que busca es mantenerte conectado siempre. El algoritmo no sabe distinguir una verdad de una fake news”.