Ferias que cambiaron la historia

Domingo 16 de agosto de 2020 | 06:00hs.

Por Pablo Lizarragainterior@elterritorio.com.ar

El sábado 26 de agosto de 1995, siete pequeños productores misioneros de la zona Centro dieron un pequeño gran paso,:resolvieron salir de sus chacras, que en ese momento se estaban desvalorizando por el bajo precio de los productos tradicionales como el tabaco, la yerba mate y el té. Así fue que se instalaron en una plaza de Oberá, donde empezaron a comercializar verduras, frutas, carnes y productos envasados en casa, que habían trabajado con sus manos. Lo que empezó tímidamente y con poco apoyo encontró una gran recepción en los obereños, que en solo dos horas arrasaron con todos los productos de la Feria Franca Municipal Regional de Oberá. Según la crónica del diario El Territorio de ese día, los vecinos del barrio Krause inclusive les habían hecho pedidos para el sábado siguiente. Aquella pequeña feria fue el puntapié inicial para las hoy exponenciales ferias francas, que el próximo 26 de agosto cumplirán 25 años de vida en Misiones.Los inicios no fueron fáciles . Eran ferias hechas al aire libre y cuando llovía se complicaba la venta y la vuelta a casa muchas veces fue con las manos vacías. La expansión para salir a vender a otros municipios de la provincia tampoco fue fácil. La mayoría no tenía movilidad propia y debían viajar en camiones municipales o camionetas de los vecinos, junto a sus cajones, para llegar a la ciudad y vender la producción. Además, más de una vez tuvieron que pelear con algún control policial en la Garita o de Bromatología cuando empezaron a llegar a Posadas en 1998.Pero cuando hicieron base en el Polideportivo Pepe Piró, del populoso barrio de Villa Cabello, nunca más se fueron y las ferias francas se volvieron un ritual de los sábados para los posadeños. El crecimiento fue vertiginoso y sirvió para revalorizar las chacras, frenar el éxodo de los jóvenes colonos a los cordones urbanos y darle valor agregado a la tierra.Misiones fue la primera provincia que tuvo ferias francas en el país y en parte fue gracias a la iniciativa que llevaron adelante los integrantes del Movimiento Agrario Misionero (MAM), que viajaron a la localidad brasileña de Santa Rosa en el estado de Río Grande do Sul, en donde los productores y dirigentes apreciaron en forma directa la modalidad de trabajo de la feria franca brasileña.A su regreso, y gracias a reuniones previas con otros productores a los que invitaron a sumarse y funcionarios provinciales y de Oberá, comenzó a funcionar la primera feria, experiencia que luego se replicó por toda la provincia.Según el censo que viene realizando Agricultura Familiar de Misiones por los 25 años de las ferias francas y al que accedió este medio, actualmente funcionan alrededor de 70 ferias en 55 municipios.En toda la provincia unas 1.500 familias comercializan de forma directa y un número similar envía la producción a los puestos de venta, ya que son parte del mismo grupo familiar.Por eso hay un universo de 3.000 familias involucradas en la cadena productiva.Del total de feriantes, el 58 % son hombres y el 42% mujeres. Un 85% son mayores de 35 años, pero la nueva generación pide pista y un 15% son jóvenes con menos de 35 años.Según el relevamiento, las mesas de las ferias, se componen de productos frutihortícolas (43,96%), cárnicos (19,72%), panificados (12,52%), envasados (7,28%), lácteos (4.43%) apícola (3,86), piscícolas (3,28%). El resto de la oferta se compone de elaborados (1,38%), ornamentales (1,31%), aromáticos (1,09%), artesanía (0,73) y medicinales (0,44%).En cuanto al total de hectáreas cultivadas, son aproximadamente 15.000.Hace unos días, el gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó Puerto Rico y destacó la importancia de las ferias francas.“Casi 600.000 misioneros compran hoy en las ferias francas los productos de la chacra misionera. La sociedad hoy busca garantía de calidad en cada uno de los alimentos que consume. Hemos generado en este tiempo diferentes mercados y la posibilidad para que todos los productos de las ferias francas puedan llegar a la mesa con garantía de calidad y sanidad y eso no es un detalle menor”, destacó.Por su parte, la titular de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, recordó que “las ferias francas crecieron por el empuje de sus productores que nos ayudaron a visibilizar y poner en agenda a los pequeños productores, que en la década del 90 no tenían el acompañamiento del Estado que después empezaron a recibir”.“Los 25 años que están por cumplir las ferias no nos remiten sólo a los inicios, sino a todo lo que sucedió en ese espacio de comercialización. Y ese proceso incluye el trabajo de las familias, del cuidado del ambiente, del precio justo, el valor agregado, ese amor a la tierra y ese orgullo porque comercializan alimentos que llegan frescos a la mesa de los misioneros”, reflexionó.“Las ferias francas crecieron también gracias al apoyo de los distintos ejecutivos y en especial del Legislativo, que en los últimos años sancionó leyes clave para el sector”, dijo y enumeró a la sanción de la ley de Ferias Francas, de Alimentos Artesanales, de Agricultura Familiar, de Soberanía Alimentaria y de Faenado Artesanal.“Estas son herramientas de inclusión que buscan darle las herramientas para mejorar la producción y darles alternativas de comercialización”, resaltó Ferreira.