Domingo 16 de agosto de 2020

Mariana Muller, Lucía Petri, Marina Santander de Peñalba, Eugenio Kasalaba, Ricardo Hoff, Jacinto Sosa y Carlos Pronick. Siete nombres que quedarán en el bronce de la historia de la feria franca de Oberá.“Probemos hasta fin de año, a ver qué pasa”, se plantearon hace 25 años los pioneros de un modelo de comercialización directa entre el productor y el consumidor que luego se extendió por Misiones y el país.El invierno de 1995 fue muy frío y seco, al punto que de los 40 colonos inscriptos para sumarse al proyecto, sólo siete pudieron estar presentes en la inauguración de la feria franca, el 26 de agosto de aquel año. La idea fue tomada de un modelo de Santa Rosa, Brasil, donde ya existía desde hacía casi 20 años. “Fuimos a Brasil y vimos que con menos hectáreas, de dos a diez como mucho, los productores proveían la feria tres veces por semana, mientras nosotros con 25 hectáreas no sabíamos qué hacer”, recordó Kasalaba.Eran los peores años de la crisis económica del gobierno de Carlos Menem y, según el histórico referente, “queríamos demostrar que era posible otro modelo de producción, que Misiones puede producir alimentos y que el productor puede comercializar”. La aceptación fue tal que a fines del 95 ya había ferias en Leandro N. Alem y Aristóbulo del Valle, y en el 98 desembarcó tímidamente en Posadas, donde hoy se multiplican los puntos de venta.La feria franca surgió en un momento de crisis, a mediados de los 90, una de las tantas que tuvo el país y afectó al sector primario. Pero en Misiones la tierra es generosa y el productor se destaca por su vocación de trabajo.Haciendo un poco de historia, Kasalaba recordó que hace 40 años los colonos tenían té, yerba, tung y hasta algodón en las chacras. Incluso se plantaba soja.“El colono estuvo en acción, porque aguantó las crisis. Así llegamos a los 90, donde nos quisieron imponer que la globalización era lo único que servía y el modelo liberal avanzaba para quedarse con todo. Pero para nosotros había otro modelo posible y era dignificando la agricultura familiar. Entonces, primero nos propusimos autoabastecernos y, después, ver qué hacíamos con lo que nos sobraba. Ahí comenzamos a pensar en la feria franca”, detalló.En la previa fue importante el Programa Social Agropecuario (PSA) que permitió mejorar el autoconsumo. Contaron con subsidios para comprar tejidos para huertas o pollitos, por ejemplo, y el colono potenció el autoconsumo.“Fue así que en el 95 empezó a sobrar producción y nos animamos a plantear que no queríamos volver a ser intermediarios de la producción. El PSA obligaba a trabajar en las zonas más carenciadas. Teníamos unos cien beneficiarios y la gente volvió a recuperar la dignidad, y de ellos mismos salió la iniciativa de vender la producción que sobraba”, destacó Kasalaba.El modelo de la feria franca, además de acercar a la mesa productos frescos y naturales, evita la intermediación y achica los costos.En tal sentido, el reconocido dirigente expresó que “muchas veces el Estado fijó precios, pero la empresa no paga lo que corresponde. Por eso le dijimos a la gente: ‘Ustedes producen, ustedes venden’. Y tengo que reconocer que entonces había algo de orgullo entre los productores y muchos hasta descartaron esa posibilidad porque no querían ir a una plaza con una mesita y vender verduras. Entonces hubo que cambiar la mentalidad y las mujeres fueron las que más se prendieron con la idea. Por eso siempre destaco que la mujer fue la gran impulsora del modelo de la feria franca”.Y agregó: “Hacíamos jornadas de capacitación y trabajo, guiso de por medio al mediodía, y era convencer a la gente de tener confianza en sí mismo”.Pero había que aprender más y así viajaron a Santa Rosa, Brasil, donde convivieron con los brasileños. “Ahí vimos que en pocas hectáreas, incluso dos, plantaban hasta su propio trigo para hacer la harina del pan con un molino comunitario”, mencionó Kasalaba.Los productores regresaron muy entusiasmados de Brasil y al poco tiempo fijaron fecha de inicio.“Me acuerdo que Michel (Guilbart, ex presidente del MAM) nos dijo: ‘Todos nacemos con tres kilos y después crecemos’, y para nosotros fue una frase que nos inspiró mucho, ya que desde entonces la feria se extendió y se convirtió en fuente de trabajo de digno para tantas y tantas familias”, cerró emocionado.