Domingo 16 de agosto de 2020

En Montecarlo funciona desde hace 22 años la Feria Franca. Se inició como alternativa a la crisis económica y fue impulsada por Guillermo Aicheler, que en ese entonces formaba parte de la Juventud Agraria Cooperativista de la Cooperativa Agrícola Mixta, y Jorge Weber, del Inta.Comenzó sus actividades en un estacionamiento de un galpón cedido por la cooperativa agrícola de Montecarlo el 13 de junio de 1998 con doce feriantes y año tras año se fueron sumando más productores. En 2002 se mudaron a un predio que construyeron en un terreno de la cooperativa entregado en comodato y desde el año pasado funciona en el predio propio ubicado en la avenida Paraguay, que les llevó varios años de trabajos e inversiones.Los principales rubros agrícolas son los cultivos anuales estacionales: mandioca, maíz, sandía, melón, ananá, verduras y elaborados.Enrique Clausen (49) está en la feria desde sus inicios y contó: “En aquellos tiempos la situación era muy difícil, prácticamente no había efectivo, trabajaba de peón rural y tuve que salir a trabajar afuera porque la chacra no daba el sustento necesario y cuando surge la feria empecé y sigo hasta hoy. Es un ingreso económico importante para mi familia”.El productor lamentó que en Argentina no se pueda acceder a herramientas para los pequeños productores como pasa en Brasil.“La vida en la chacra es muy dura y no tenemos posibilidad de modernización, vemos en internet que países como Brasil o Paraguay tienen tecnología para el pequeño productor, tecnología que uno tal vez puede pagar, pero no se puede traer. Lo que veo es que el Mercosur para el pequeño productor no existe”, lamentó.Verónica Hermann (69) es una feriante que también está desde el inicio. Nunca faltó a los días de feria y en la actualidad sigue trabajando con productos elaborados, que le ayudan seguir sosteniéndose.Es madre de tres hijas y una de ellas la ayuda actualmente: “Hoy por hoy ya no hago huerta, pasaron tantos años y uno no tiene más la fuerza para hacer, me dedico a los elaborados, que cuestan un poco menos de trabajo y por mi edad lo puedo hacer”.