Por la alta demanda, planean abrir un día más en El Soberbio

Domingo 16 de agosto de 2020

La Feria Franca de El Soberbio tiene 24 años de existencia. Los pioneros fueron Reni Luft, Alfredo Muller y José Schwantes. Los tres todavía trabajan los sábados en el predio que tienen en el espacio verde de El Soberbio.La feria funciona los miércoles y sábado de 7 a 12, pero debido a la alta demanda que vienen teniendo en los últimos meses, ya están planificando hacerlo también los domingos.Schwantes recordó que “la primera reunión para conformar esta feria se hizo en Montecarlo. Allí fuimos a ver de qué se trataba esto y después hacíamos reuniones acá en El Soberbio para ver cómo organizarnos”.En coincidencia con Schwantes, Luft rememoró que los momentos más difíciles “fueron cuando no teníamos un espacio físico fijo para trabajar”.En ese sentido, recordó: “Arrancamos frente al complejo polideportivo en una carpa que a la semana se cayó por el viento, después estuvimos frente al correo, más tarde en la cancha. Luego nos dieron un galpón que está en el barrio Maracaná, atrás de la Terminal de Ómnibus; era un lugar alejado del centro. Actualmente, con la gestión del intendente Roque Soboczinski, el municipio nos cedió este espacio en el centro”.En cuanto a qué es lo que producen, Schwantes expresó que principalmente verduras, huevos, panificados caseros, carne vacuna, porcina y pollos.“Hay personas que se quejan por los precios, pero son productos sanos, sin agrotóxicos y eso demanda mucho trabajo”, destacó.Por su parte, Muller señaló que anteriormente vendían en Posadas, en las ferias de Villa Urquiza y Villa Cabello. “En un principio viajábamos con la gente de San Vicente, pero después no fueron más y quedamos solos”, dijo.“Cuando íbamos a Posadas lo hacíamos un Ford 350 viejo”, recordó Muller y agregó: “Después lo hicimos en el colectivo y ahora contamos con un colectivo que nos dieron, pero debido a la pandemia no podemos viajar, así que estamos dándole impulso a nuestra feria en El Soberbio”.Finalmente, Schwantes hizo referencia al espacio físico donde funciona la feria “el espacio ya nos queda chico, actualmente somos doce productores, hay un aumento de productores que piden un espacio, muchos se están sumando y otros preguntan sobre ampliaciones”.